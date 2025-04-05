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邊境牧羊犬偷吃供品「胖成拉布拉多」？ 蘇州墓園：已禁足

中國新聞組／北京6日電
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近日有民眾到蘇州一處公墓掃牧，發現有一隻邊境牧羊犬在園區閒逛偷吃供品。（取材自晨視頻）
近日有民眾到蘇州一處公墓掃牧，發現有一隻邊境牧羊犬在園區閒逛偷吃供品。（取材自晨視頻）

近日有民眾到蘇州一處公墓掃牧，發現有一隻邊境牧羊犬在園區閒逛偷吃供品，這隻邊牧體型肥胖，目測體重超過50公斤；網友看到視頻笑稱「第一眼看成了拉布拉多」，相關話題也登上熱搜。

綜合極目新聞、北京青年報等媒體報導，上傳視頻的網友表示，這隻邊牧在園區內四處尋找供品食物，「吃飽就躺，休息完又繼續吃」，模樣可愛逗趣。

墓園管理方表示，這隻邊牧的主人是園區內一名負責墓碑雕刻與描字的員工，工作人員否認「邊牧偷吃供品胖成百斤」的說法，強調狗本來就很胖，且除了清明等假期，平時墓園祭祀的供品沒有那麼多，狗不可能靠吃供品長得那麼胖。

墓園管理方強調，目前已經和邊牧飼主溝通過，狗已經被「禁足」，不會再帶到墓園了。

對於墓園供品如何處理的難題，工作人員鼓勵民眾祭祀後將供品帶走，避免食物浪費。有些人祭祀後會在草坪鋪上毯子，向踏青野餐一樣，全家人圍坐在一起把供品吃完，「這種方式就很好」。

消息曝光後引起網友熱議，有人表示就算是邊牧吃了供品也沒關係，「吃了總比放爛了好」、「我的墓前如果有貓貓狗狗吃喝喝，我會很開心。但是不能拉屎」。

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