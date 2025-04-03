只識200字逆襲成億萬富豪 山東「土豆大王」梁希森去世

梁希森曾把積累下來的資金全部投入到馬鈴薯育種上。(取材自齊魯晚報)

「希森薯業」微信 公眾號1日發布訃告，山東希森集團董事長、樂陵希森馬鈴薯產業集團董事長梁希森因病醫治無效，於4月1日0時15分在北京逝世，享年71歲。

每日經濟新聞報導，梁希森僅讀過一年小學，識字不足200個，卻憑藉過人膽識掌控數十億元人民幣資產；他被稱為「傻子」，因改造家鄉耗資巨大且短期難見回報，卻直言「不盈利我不幹」，通過循環農業實現商業閉環；他曾把積累下來的資金全部投入到馬鈴薯育種上，被稱為「土豆大王」；他推崇「社會大學」的實踐智慧，卻又大力投資科技育種。爭議聲中，他的務實與理想主義並存。正如其自述：「我的厲害和他們（高學歷者）不一樣，比如高科技我做不了，但讓鄉親過上好日子，我能行。」

對此，網友們表示「小時候的偶像」、「良心企業家，一路走好」。

梁希森，1955年出生於山東省樂陵市黃夾鎮梁錐村。曾以乞討為生，13歲當學徒打鐵。1983年拿積攢的1萬多元人民幣(約1370美元)和朋友在老家開麵粉廠，當年便純收入3、4萬元。別人跟風建麵粉廠，他又先後辦起調料廠、毛巾廠、五金加工廠，最後組成裝修工程隊，進入建築和房地產 領域。

1996年，他帶領施工隊赴北京承接玫瑰園別墅項目，墊資7000萬元完成部分工程，卻因開發商資金鏈斷裂陷困境。梁希森卻決定繼續加大對玫瑰園的投資，直至其資不抵債，申請破產參與競買，直接由建築商轉變為開發商。之後北京市叫停別墅審批，玫瑰園成為稀缺資源，這場「豪賭」使他一度以20億元身價躋身胡潤富豪排行榜百強。

然而在成為億萬富豪後，梁希森卻回到家鄉開始新農村建設和農業產業化的「實驗」。2001年，他啟動「梁錐新村」改造計畫，投資4200萬元為村民建造聯排別墅，以「舊房換新房」近乎免費模式讓村民入住，同時將騰退的宅基地改建為魯西黃牛養殖基地，吸納村民為產業工人。此後提出「15年投資40億改造黃夾鎮109個村莊」，其首創的「企業+村莊+農戶」模式為鄉村振興提供了實踐樣本。