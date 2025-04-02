海南消博會13日開展 71國逾4千品牌參展

第五屆中國國際消費品博覽會（消博會）4月13日至4月18日在海南舉辦，截至目前，已有71個國家和地區超過4100個品牌確認參展。

中新社報導，中國商務部 副部長盛秋平日前在國務院 新聞辦公室新聞發布會介紹第五屆消博會有關情況。他表示，經過前四屆的探索實踐，消博會的國際影響力和全球辨識度不斷提高，已成為亞太地區規模最大的消費精品展，為推動消費持續擴大提供了有力支撐，也為全球企業共享中國市場、中國企業走向世界舞台提供了重要平台。同時，消博會有力助推海南國際旅遊消費中心建設，正逐漸成為海南自由貿易港的一張亮麗名片。

盛秋平表示，截至目前，已有71個國家和地區逾4100個品牌確認參展，65家世界500強和龍頭企業參展，數量均超過上屆。法國、瑞士、愛爾蘭等國家將繼續組織優質消費企業和產品參展。斯洛伐克將首次以國家館形式參展，巴西聖保羅州、韓國濟州道首次組織地區館。

英國將擔任第五屆消博會主賓國，參展面積超過1300平方米，參展品牌數量53個，約為上屆的2倍。本屆消博會首次設立主賓省，由北京市擔任。

盛秋平介紹，第五屆消博會圍繞國際精品、國貨潮品、綠色消費、智能消費、首發經濟、低空經濟等消費新增長點，邀請國內外消費精品積極參展，國內外知名企業將在消博會上集中首發新品。同時，本屆消博會首次設立新消費科技展區，集中展示智能網聯新能源汽車、人工智能 手機和電腦、智能機器人、全屋智能家居及智能穿戴產品，還將展示eVTOL飛行器、物流無人機等新產品新技術，國內外最新的人形機器人也將在本屆消博會上同台競技。

本屆消博會還將圍繞健康、養老、文旅、體育等服務消費重點領域，設置時尚生活消費等展區。

盛秋平表示，本屆消博會期間將開展系列擴消費配套活動，舉辦消費品以舊換新暨綠色智能消費新品發布、外貿優品中華行啟動儀式等活動，「讓大家乘興而來、滿意而歸」。