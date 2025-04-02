中最大規模 安徽火電充電寶主體完工 目標年減排8.5萬噸

宿州電廠「火電+熔鹽」儲能項目。(圖／本報系四川德陽傳真)

近日，中國儲熱容量最大的安徽宿州電廠「火電+熔鹽」儲能項目主體建設完工，正式進入設備調試階段。包括熔鹽儲熱換熱器、熔鹽儲罐和熔鹽蒸汽發生系統等在內的「德陽造」核心設備表現優異，為專案早日投產奠定了堅實基礎。

熔鹽儲熱是一種新型儲能方式，具有轉化效率高、能量密度大、運營成本低等優點。它利用熔鹽在升溫和降溫過程中的溫差實現熱能存儲，相當於為火電廠加裝一個巨型「充電寶」，可在電網低谷時段、火電機組仍在正常運行的情況下，抽取一部分蒸汽輸送到熔鹽儲罐內進行儲存能量；而在用電高峰和深度調峰時再釋放能量。

這一個中國最大規模的火電「充電寶」採用390℃高溫和190℃低溫兩個熔鹽儲罐進行儲熱，由東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱東方鍋爐）研製供貨，也是中國首個用於三元鹽存儲的大型儲罐。該設備依託東方鍋爐位於四川德陽的製造基地儲罐熱試驗平台，先後攻克了流熱固協同設計、三元鹽高溫分解等關鍵技術，整體水準達到行業領先。

宿州電廠「火電+熔鹽」儲能項目於2024年3月開工，成功實施後，每年將消納新能源約1.28億度，折算每年減少3.2萬噸標煤使用量、減少碳排放約8.5萬噸，同時可滿足當地40多家工商業企業用熱需求。