河南枯井發現80具烈士遺骸 頭骨子彈貫穿、腿部明顯斷裂
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河南襄城一口枯井近日發現80多具抗日烈士遺骸，年紀最小的還不到15歲，其中多具遺骸頭骨有子彈貫穿傷，腿部明顯斷裂，疑似被飛濺砲彈碎片所傷。目前這些烈士骸骨正在鄭州大學實驗室進行骸骨分析和頭骨復原，希望能幫他們找回姓名與家人。
中新網引述中國藍新聞報導，湖南省龍越和平公益發展中心英魂回家項目官方微博「@英魂回家」近日發文，表示河南襄城枯井陣亡將士遺骸收殮工作告一段落，一口廢棄的土井收殮了80多具遺骸，盡管常年與潮泥相伴，遺骸保存依舊完整；同時出土的還有多發未射子彈、花露水以及劍鞘。
今年2月，「@英魂回家」曾提到這座枯井，並介紹了歷史原委。1944年4月，日軍6萬餘人分路進攻豫中。5月許昌淪陷後，日軍西進，襄城縣「三冀」（前冀、中冀、後冀三村）爆發阻擊戰，12軍20師與敵軍血戰，死傷無數；戰鬥結束後，當地百姓為陣亡將士收屍掩埋。中冀村90多歲的村民說，村裡那口枯井裡，也曾埋了上百具陣亡將士遺骸，並立碑銘記；時間長了，井和碑全部被夷為平地。
據報導，在發現枯井遺骸後，鄭州大學歷史學院生物系考古專家聯合河南關愛抗戰老兵志願者團隊，啟動遺骸搜尋行動，在4米坑深處收殮出80多具將士骸骨，以及軍旗、帽徽、子彈、砲彈殼等遺骸身分佐證物。鄭州大學實驗室希望幫烈士們找回姓名，早日回家。
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