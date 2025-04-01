河南枯井發現80具烈士遺骸 頭骨子彈貫穿、腿部明顯斷裂

河南襄城枯井中發現抗戰烈士遺骸。(取材自微博)

河南 襄城一口枯井近日發現80多具抗日烈士遺骸，年紀最小的還不到15歲，其中多具遺骸頭骨有子彈貫穿傷，腿部明顯斷裂，疑似被飛濺砲彈碎片所傷。目前這些烈士骸骨正在鄭州 大學實驗室進行骸骨分析和頭骨復原，希望能幫他們找回姓名與家人。

中新網引述中國藍新聞報導，湖南省龍越和平公益發展中心英魂回家項目官方微博 「@英魂回家」近日發文，表示河南襄城枯井陣亡將士遺骸收殮工作告一段落，一口廢棄的土井收殮了80多具遺骸，盡管常年與潮泥相伴，遺骸保存依舊完整；同時出土的還有多發未射子彈、花露水以及劍鞘。

今年2月，「@英魂回家」曾提到這座枯井，並介紹了歷史原委。1944年4月，日軍6萬餘人分路進攻豫中。5月許昌淪陷後，日軍西進，襄城縣「三冀」（前冀、中冀、後冀三村）爆發阻擊戰，12軍20師與敵軍血戰，死傷無數；戰鬥結束後，當地百姓為陣亡將士收屍掩埋。中冀村90多歲的村民說，村裡那口枯井裡，也曾埋了上百具陣亡將士遺骸，並立碑銘記；時間長了，井和碑全部被夷為平地。