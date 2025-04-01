DeepSeek訪問量5.25億次 已經超越ChatGPT

DeepSeek成為全球增長最快的AI工具，其每月新增網站訪問量已經超過OpenAI的ChatGPT 。（路透）

人工智慧（AI ）分析平台「aitools.xyz」最新報告顯示，DeepSeek （深度求索）旗下大模型已成為全球增長最快的AI工具，每月新增網站訪問量已超美國Open AI的ChatGPT 。單就2月來看，其訪問量約5.25億次，超過ChatGPT的5億次。

界面新聞報導，「aitools.xyz」報告數據指出，從整個AI產業來看，2月全球AI工具總訪問量達120.5億次，吸引30.6億獨立訪客與各類AI工具互動。隨著DeepSeek在新增訪問量超越ChatGPT，DeepSeek在2月市占率從2.34%增為6.58%，位居第三，僅次ChatGPT和Canva後，二者分占43.16%和8.27%。

同時，數據還顯示，單計聊天機器人市場，DeepSeek的總訪問量達到近7.93億次，獨立用戶約1.37億，在聊天機器人市場中占據12.12%的份額，排名第二。從整個AI行業來看，2025年2月全球AI工具的總訪問量達到了120.5億次，吸引了30.6億獨立訪客與各類AI工具進行互動。

DeepSeek自1月上線以來，成為繼ChatGPT之後的又一現象級AI產品。數據顯示，自DeepSeek R1模型發布後，1月DeepSeek用戶增長達1.25億（含網站、App）。其中，80%以上用戶來自1月最後一周。另外，DeepSeek官方App上線一個月下載量突破1億。

另外根據網站追蹤公司SimilarWeb的數據，DeepSeek官網的日訪問量在今年2月已經超過了谷歌的Gemini和Character.AI。

全球著名投資基金、諮詢公司Andreessen Horowitz近期發布的2025年全球100生成式AI消費級應用排行榜顯示，DeepSeek在前50大AI原生網頁產品中排名第二，僅次於ChatGPT，成為行業最大「黑馬」。