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外貌興趣都好像 河北2女當閨密1年 驗DNA揭30多年前祕密

中國新聞組╱北京1日電
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河北一對閨密外貌相似，連興趣嗜好都接近，後經DNA鑑定竟真是失散的雙胞胎姊妹。(央視視頻截圖)
河北一對閨密外貌相似，連興趣嗜好都接近，後經DNA鑑定竟真是失散的雙胞胎姊妹。(央視視頻截圖)

河北廊坊一對女子當了一年多朋友才確認是親姊妹！原來兩人出生10天就被分別抱養，一年前在一場聚會上認識，沒想到興趣愛好，口味都一樣，買房都買到一塊了，誰跟誰都沒商量，孩子是差倆半月出生，100天左右均患過重病。經DNA鑑定，竟真的是雙胞胎親姊妹。

海報新聞報導，這對身世複雜的雙胞胎來自河北廊坊，姊姊叫張國新，妹妹叫海超，兩人都是短髮、單眼皮，一樣的活潑健談，說起話來語氣都一模一樣。

報導稱，1988年臘月初三張國新和海超出生，家中因經濟條件不好，便將姊妹倆分別送養，姊姊張國新被送到一戶漢族人家，妹妹海超則送到一對回族夫婦家中。

命運似乎充滿著神奇的緣分和巧合。由於兩人都生活在廊坊，所在的家庭僅隔20公里，長大後，姊妹倆「意外」相識了。

姊妹倆一直在抱養家庭的關愛中長大，因此，即使發現彼此驚人地相像，但兩人都沒懷疑過自己非親生。認識後，兩人很快成了最好的朋友，「一看到對方就高興，天天有聊不完的話。」他們用猜拳的方式區分了年紀大小，巧合的是，這與姊妹倆真正的姊妹排行一致。

張國新拿著兩人拍的大頭貼給養母看，養母這才告知張國新，她與海超是被送養的雙胞胎。後來在姊妹倆的介紹下，雙方養父母也見了面，彼此認識了。

在張國新和海超眼中，對方是比丈夫還要親密的人。姊妹倆不約而同在「門對門」的兩個小區買了房，騎車來往僅需三四分鐘。姊妹倆分別有自己的孩子，倆孩子也長得像，在同一個班級上學，還成為了摯友。「有時候給兩個孩子開家長會，我和妹妹就只用去一個人，老師也分不出我倆。」張國新笑著說。

「大張小海」姐妹倆。(取材自海報新聞)
「大張小海」姐妹倆。(取材自海報新聞)

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