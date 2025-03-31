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1人1車1500天 淄博69歲婦自駕甩抑鬱 「想好好活下去」

中國新聞組╱北京31日電
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自駕遊中的萍姐笑容滿面，她說「這輛車就是我丈夫」、「想好好活下去了」。(取材自齊魯晚報)
自駕遊中的萍姐笑容滿面，她說「這輛車就是我丈夫」、「想好好活下去了」。(取材自齊魯晚報)

從2018年恩愛丈夫去世時自己的一夜白頭，到用1年多時間徒步拉薩走出抑鬱，再到自駕環遊中國4年活出新的自我，69歲山東淄博阿姨萍姐一直用自己的方式紀念丈夫。一個人，一輛車，1500多天，330多個城市，是她的「戰蹟」。徒步過程中，她發現自己的白髮在逐漸變黑，走著走著人也想開了，現在「這輛車就是我丈夫」、「我想好好活下去了」。

齊魯晚報報導，萍姐的「流浪地球」之旅，要從丈夫去世前說起。她和丈夫相識相戀於山東淄博的一家柴油機廠。退休後夫妻倆到浙江生活。丈夫非常寵愛萍姐，從沒讓她下過廚。因此當2017年丈夫查出患病到2018年1月突然去世，萍姐幾乎在一夜之間白了頭，同時陷入了抑鬱。

2018年底，萍姐翻看相冊時，決定到丈夫去過的地方走一走。萍姐的走，是真的用腳一步步徒步而行。2019年4月，帶上丈夫的手機，萍姐從淄博一路向西，先徒步到西安，打卡烽火台，又繼續向青海出發，耗時近一年半最終抵達拉薩。在徒步過程中，萍姐發現自己的白髮在逐漸變黑，走著走著人也想開了，「我想好好活下去了」。

徒步結束後，萍姐整個人狀態回春。2020年12月，萍姐開一輛SUV獨自踏上自駕環遊中國的征途。自駕遊4年多，「走到哪兒就轉到哪兒」，一路上花的費用都是萍姐自己的退休金，「我沒花錢去過景區，也從不住賓館，停車場也都是找免費的，最大的花銷是油費。」萍姐計算，自己每月的花銷在人民幣1200元到1800元(約166至250美元)，退休金足夠承擔。

最初踏上徒步和自駕之路，是為了懷念去世的丈夫。萍姐還記得，徒步初期，她經常用丈夫的手機和自己的手機互相發消息，假裝丈夫還在。現在如果有人問起丈夫，她會說，「這輛車就是我丈夫。」因為她在車上睡的被褥，車裡載的生活物品，很多都是之前跟丈夫共用的。萍姐一直在用自己的方式紀念丈夫。

自駕遊給自己帶來了什麼？萍姐的答案除了獲得了更健康的身心外，還有尋回了最真實的自我和活出了自己喜歡的模樣。

真正的青春不會被年齡定義，「只要車不報廢，我就繼續流浪。」69歲的萍姐志在四方，她的旅途遠不止於此。

其實近些年來，中老年人尤其是中老年女性自駕出遊的事跡愈來愈多。最為人熟知的案例莫過於經歷被拍成電影的蘇敏。因不願再忍受壓抑的婚姻生活，2020年，56歲的蘇敏從河南出發，獨自一人駕車踏上了自駕的旅程。愈來愈多像萍姐一樣的中老年女性，正在不斷突破原有認知，尋找生活中的更多可能性。

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