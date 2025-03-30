美網紅「甲亢哥」少林寺習武 教他功夫的師父全球圈粉

美國網紅「甲亢哥」(左)和梁小龍(右)。(視頻截圖)

在YouTube 擁有3700萬粉絲、本名小達倫·沃特金斯（Darren Watkins Jr.）的美國網紅「甲亢哥」，近日在嵩山少林寺學習功夫，他透過直播全程記錄了這次學武經歷，引起網友高度關注，尤其教他功夫的師父氣度不俗，加上一口流利英語，旋即紅出圈被全球圈粉。

網易報導，甲亢哥在少林寺遇到梁小龍師父，梁師父是嵩山少林寺武術館國際教學部的高級教練員，中國武術六段，少林武術七段，還擔任中國武術段位制少林拳項目的一級考評員，不僅擅長少林傳統拳和運動教育，還能講一口流利的英語，經常出國進行武術教學。

報導指出，甲亢哥非常珍惜這次機會，為了表示對梁小龍的尊敬，他在直播間裡跪下拜師。梁小龍考慮到甲亢哥沒有武術基礎，選擇較簡單的五步拳來教學。甲亢哥學習能力很強，很快就掌握基本動作，盡管有些動作不夠標準，但對他來說已非常不錯。

據報導，甲亢哥除了學習五步拳，還體驗許多器械，如雙截棍、金鐘罩鐵布衫和甩鞭子等，其中，棍棒訓練給他留下深刻印象，直播間裡能聽到他的嚎叫聲，這一幕讓網友們忍俊不禁。

整個過程中，甲亢哥表現得非常認真，與他平時搞怪的形象大相徑庭。他對師父和少林武術都表現出極大尊重。梁小龍也展現出大師風範，耐心細致地指導甲亢哥。