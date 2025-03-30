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蘋果前首席工程師孔龍加盟復旦大學 任研究員、博導

中國新聞組／北京30日電
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孔龍已入職復旦大學。(取材自新京報)
孔龍已入職復旦大學。(取材自新京報)

復旦大學微電子學院網站最新信息顯示，曾在美國蘋果公司擔任首席工程師的孔龍已入職復旦大學，擔任研究員、博士生導師，職稱為正高級。

觀察者網報導，復旦大學微電子學院官網介紹：孔龍2007年-2011年本科就讀於上海交通大學，專業方向為微電子學，此後於2011年-2016年在加州大學洛杉磯分校攻讀電子工程學碩士、博士。畢業後，他入職美國甲骨文公司，擔任高級工程師。2017年-2024年，擔任美國蘋果公司總部首席工程師。

2025年，孔龍入職復旦大學，任研究員、博士生導師，其研究方向為射頻集成電路與系統設計、數模混合模擬計算芯片、高速數據接口集成電路。現招收品學兼優、熱愛模擬/射頻/混合信號集成電路設計、勇於創新的碩士、博士及博士後。

新京報政事兒官方網易號報導，孔龍獲獎或榮譽包括IEEE高級會員、國家海外高層次青年人才、美國博通UCLA Fellow、美國ADI傑出學生設計師獎、美國高通創新獎學金。

主要成果包括集成電路領域頂級會議及期刊ISSCC/VLSI/JSSC上發表論文11篇；第一發明人申請及授權美國專利11項；負責研發並量產蘋果公司的三款射頻SoC芯片（型號U1、U2、H2），並被應用於近年全系列蘋果手機、手表、耳機等主流產品中。

據介紹，復旦大學是中國最早從事研究和發展微電子技術的單位之一，微電子學院成立於2013年4月，其前身是1958年由謝希德教授創辦的半導體物理專業。2015年5月，學院成為首批獲批建設的國家示範性微電子學院。2019年，「微電子科學與工程」專業獲批首批國家級一流本科生專業建設點。同年11月，在全國率先試點建設「集成電路科學與工程」一級學科。學院設有「微電子學與固體電子學」和「集成電路與系統設計」兩個二級學科，在SOC設計、集成電路計算機輔助設計、半導體新工藝、新結構、新器件、微電子機械系統等領域的人才培養和科研創新方面取得了豐碩成果，奠定了在國內的前列地位。

加州大學 洛杉磯 高通

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