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人造太陽「雙億度」 中國可控核聚變邁大步

記者廖士鋒／綜合報導
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「中國環流三號」是可控核聚變的關鍵科研項目。（本報資料照片）
「中國環流三號」是可控核聚變的關鍵科研項目。（本報資料照片）

可控核聚變是能源領域的尖端科技與未來希望之一，中國人造太陽「中國環流三號」技術持續發展，目前已經首次實現原子核溫度1.17億度、電子溫度1.6億度的參數水準，標誌著中國可控核聚變向工程化應用邁出重要一步。

央視新聞28日援引中核集團消息，「中國環流三號」首次實現原子核和電子溫度均突破1億度，綜合參數大幅躍升。「中國環流三號」是中國自主研製的可控核聚變大科學裝置，其能量產生原理與太陽相似，被稱為新一代「人造太陽」。

最新實驗資料顯示，中國核聚變裝置首次實現原子核溫度1.17億度、電子溫度1.6億度的參數水平。中核集團「中國環流三號」總設計師鍾武律表示，實驗實現了「雙億度」，綜合參數也大幅躍升，標誌著中國的核聚變研究挺進燃燒實驗。「我們自主研發的加熱、控制與診斷等設備與系統首次投入運行，相關技術指標達到了國際前列，創造中國核聚變研究多項新紀錄。」

未具名的專家表示，人造太陽聚變反應釋放能量巨大，聚變資源儲量豐富，主要產物清潔安全，被稱為人類未來的理想能源。挺進燃燒實驗，意味著可控核聚變走向應用的核心環節。下一步，科研人員將對「中國環流三號」裝置進行能力升級，進一步獲得可控核聚變反應的核心關鍵數據。

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