內蒙初三女「舊軌還鄉」思鄉作看哭全網 「想回家看奶奶了」

張瀟冉（中）朗讀視頻獲得眾多網友點讚。（取材自潮新聞）

近日，杭州初三女生張瀟冉的一篇作文衝上微博 熱搜，她沉靜的朗讀，和字裡行間真實的鄉情，看哭了萬千網友。張瀟冉在文中記錄她寒假回故鄉內蒙古途中看到的情景和感悟，看得大批網友直說「我也想家了」。

「火車一路向北，窗外景色從南方的溫婉漸變為北方的遼闊」，「鐵軌鏽成了記憶裡的虛線，故鄉洇成了底片上的殘影」，「車廂裡親切熟悉的方言，和著車輪與鐵軌摩擦聲，混響成一首懷日的歌謠」……據潮新聞報導， 前幾天，杭州丁蘭實驗中學教師王楊軍在自己運營的抖音 帳號「語文山水」上，分享張瀟冉這篇寒假作業「舊軌還鄉」作文，沒想到引來廣大回響。

張瀟冉是杭州丁蘭實驗中學初三學生。截至3月27日傍晚，相關抖音已收獲超過167萬點讚，近7萬條評論，相關話題還衝上微博熱搜，不少網友感慨作文寫得真好，看哭了，「想家了，想姥姥了」，「句句不提思念，句句都是思念」，「寫得太真實」，「聽哭了，我想起了奶奶」。

「我沒想到會引起大家這麼多的共鳴和討論。」張瀟冉平時喜歡寫作，最喜歡的作家是史鐵生，她的語文成績算不上特別突出。張瀟冉出生在杭州，但在這位少女心中，故鄉依然是那個有著草原的地方，「我家的親戚都在內蒙古，我爸騎馬超級帥」，她的朋友都品嘗過她帶回杭州的家鄉特產——奶酪和牛羊肉。

張瀟冉說，這篇文章沒有什麼特別的構思，她只是如實記述了寒假回鄉途中看到的情景和感悟。一對乘坐火車的爺孫的互動觸動了她，她就紀錄了下來。

正是這種「真實」，打動了語文老師王楊軍，也打動了萬千網友。「我一點都不懷疑它的真實性。沒有觀察真實生活，是寫不出來這些文字的」，從事語文教育多年，王楊軍一眼就能看出作文裡故事有沒有「水分」：「這篇作文裡面有很多細節，尤其是爺爺因為一句『孩子愛吃』就買下乘務員的商品這些細節，都很打動人」。王楊軍於是決定讓張瀟冉在課上做分享。

張瀟冉（中）和她的同學們。（取材自潮新聞）

除了喚起網友們的思鄉之情，在這條視頻的評論區，眾多網友用調侃的方式回憶自己的語文作文，其中不乏「我激動地和媽媽說，咱們的火車真棒，我為我的祖國感到自豪」等「模板」式的作文。看到這些讓人忍俊不禁的評論，王楊軍也笑了。他鼓勵大家認真觀察生活，這些點滴紀錄的內容會成為他們以後寫作文時的真實素材。

以下是「舊軌還鄉」全文：

姥姥姥爺牽著我，踏上一趟綠皮火車，自杭州啟程，搖晃過25小時，直達內蒙古烏蘭察布。

這是我兒時歸鄉的記憶。

火車一路向北，窗外景色從南方的溫婉漸變為北方的遼闊。

一切如此美好，甚至車廂內的嘈雜喧嚷都是溫情脈脈的。

次日天未亮，我就把額頭貼在起霧的玻璃上，守望遠方晨光破曉，彷彿那天的朝陽是為了迎接我們的回歸而冉冉升起。

然而上小學後，回老家的次數也隨之減少，那趟直達的列車也悄然停運。

鐵軌鏽成了記憶裡的虛線，故鄉洇成了底片上的殘影。

去年，姥爺離世，回老家的頻率陡然上升。只是，如今的歸鄉之路，已成了一場漫長而煎熬的跋涉。

天未破曉便趕往機場焦灼等待，徒增一道行李托運手續，機艙內狹小的空間外加氣流的震蕩讓人難受，機場進出在如迷宮裡兜兜轉轉，而後還有數小時車程，到老家時早已夜幕漆黑。冬夜遇上大雪，路面結冰，行車更是提心吊膽。一路奔波，無暇欣賞窗外風景，更何況飛機窗外除了茫茫雲海，再無其他景致。

今年，聽聞那趟停運已久的火車重新運營，心中湧起難以言喻的激動。

一個月前，我終於再次踏上這趟魂牽夢縈的火車。

夜幕低垂，火車緩緩啟動。車廂裡親切熟悉的方言，和著車輪與鐵軌摩擦聲，混響成一首懷舊的歌謠。

躺在鋪位上，感受到火車的微微顛簸，彷彿躺在大地母親溫柔的搖籃裡。只是車廂裡的人漸多，似乎已沒有以前那般寬敞。

說來也巧，就在我們的鋪位下方，有一對老人和他們的孫子，行程與我們完全一致。本就窄小的床鋪，擠著爺孫倆，為了讓孫子舒適些，爺爺硬是蜷縮在床尾。車廂熄燈後，那孩子總是悄悄掀起窗簾一角，透過縫隙，好奇地窺探著窗外飛逝的風景。

乘務員推著小車，叫賣著各種商品。年輕人大多置之不理，他們便將目標轉向了年邁的老人。但無論推銷員的言辭多麼天花亂墜、充滿誘惑，那位爺爺始終不為所動。然而，當推銷員隨口一句「孩子愛吃」，他就毫不猶豫地掏了錢，一筆莫名其妙的生意就這樣心甘情願地成交了。

看著這一幕，兒時乘火車的記憶又泛上心頭。那時的姥姥、姥爺，是否也因為我而傻傻地買下一些推銷品？他們是否也會為了讓我睡個好覺，而把自己縮在床尾？我是否也曾像那個小孩一樣，偷偷掀起窗簾欣賞不斷變換的風景？……歲月模糊了記憶的細節，我用想像將它們一一勾勒。

終於，火車抵達老家，見到姥姥的那一刻，心中積攢已久的思念如潮水決堤，奪眶而出……