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「上班像坐牢」 這家安徽企業管理員工的作法被調查了

中國新聞組／綜合報導
民眾正在選購小鹿媽媽的牙線產品。（視頻截圖）
民眾正在選購小鹿媽媽的牙線產品。（視頻截圖）

無固定午休時間、桌面禁放私人物品、外賣在工位吃、走出公司需要寫報告…一連串員工對安徽小鹿媽媽公司「上班像坐牢」的指控在網上引起熱議。對此，合肥市廬陽區勞動保障監察大隊回覆「已經立案」，將再至該公司調查。

「正在新聞」報導稱，小鹿媽媽主要產品為牙線，截止2023年上半年，小鹿媽媽的市場占有率為75%。另據官方數據顯示，小鹿媽媽年銷售額高達4億人民幣。

這樣業績相當不錯的公司，近日卻遭多名員工指控內規荒謬，包括全天禁止員工使用手機、走出公司；午休時無法出門就餐，外賣也必須在工位吃；特殊情況想走出公司大門，需寫報告申請才可出門；如違反，會被安排打掃衛生。

一名在職員工劉暢（化名）指出，由於上班時間無法看手機，只能用智能手表偷偷與家人聯繫。

另一位員工也證實公司內規嚴格：會議室椅子必須完全推入桌底，否則就會被開罰單，需要打掃衛生作為處罰；衛生間使用時間受限，人事部門定期巡查工位在崗情況。

更嚴重的是，有員工稱，試用期公司也沒有給員工繳納社保；簽署勞動合同後，應持有的合同副本被公司收回。

河北律師侯士朝認為，對於限制員工離開公司，需要在勞動合同或規章制度中有明確體現，且不違反法律法規的強制性規定。他稱，中午用餐等休息時間，員工享有休息和自主安排的權利，公司若無正當理由加以限制，禁止員工出公司，涉嫌違法，侵犯員工休息權和人身自由。

小鹿媽媽出產牙線。(取材自微博)
小鹿媽媽出產牙線。(取材自微博)
小鹿媽媽的辦公規範。(取材自微博)
小鹿媽媽的辦公規範。(取材自微博)

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