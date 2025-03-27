雷軍秀小米YU7櫻花照 訪武大談賣車：克制貪婪 只掙一點

雷軍曬出在武漢大學與小米YU7的合影。(取材自微博)

小米 日前公布2024年財報資料顯示，2024年一共銷售13萬6854輛汽車，虧損人民幣62億元(約8.5億美元)，換算下來平均每賣一輛車虧損4.5萬元。不過，有媒體算了另一套帳，若從毛利率 來算的話，其實小米每輛車賺4.4萬元。對此，返母校武漢大學賞櫻花的雷軍 表示，「我們克制了貪婪，只掙一點點」。

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綜合媒體報導，「雷軍小米YU7櫻花照」25日衝上熱搜。當天，雷軍在微博發文稱：「這幾天武大的櫻花都開了，正是一年最美的時刻。我今天抽空到校園裡看看櫻花。白天人太多，於是，我一大清早起床，天還沒亮就到了校園。櫻花盛開的武大確實很美，歡迎大家最近有空來轉轉。同事幫我拍了幾張照片，大家覺得怎麽樣？」

當天早上6時許，武漢大學行政樓附近小米SU7 Ultra及尚未發布的YU7兩款車型同步亮相。在櫻花大道，早上5時多就已經有不少學生和遊客帶著專業設備前來打卡拍照。在雷軍拍攝的行政樓附近，也有數十位保安進行值守，以保障拍攝順利進行。

當天，雷軍也與雷軍班學生合影、為武大學生頒「雷軍卓越獎學金」，還在武大給雷軍班的學生們開了班會。

雷軍並在演講中表示，「2018年專門辦了一場發布會，用永久性的承諾了所有硬件綜合毛利率不超過5%，所以今天大家都覺得小米產品物超所值。很多人家裡用了整套的小米，其實我們沒有什麽祕訣，就是我們克制了自己的貪婪，只掙一點點。」