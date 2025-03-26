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馬拉松陪跑「私兔」夯 配速、補給、拍視頻…1場6000元

中國新聞組／綜合報導
職業「私兔」張楊正在跑馬拉松。（取材自封面新聞／受訪者提供）
職業「私兔」張楊正在跑馬拉松。（取材自封面新聞／受訪者提供）

馬拉松已成為中國各地方城市的熱門活動，光是3月23日這個周末，武漢、無錫等地就有近20場賽事，超過30萬名跑者開跑。在馬拉松的熱度持續升溫下，陪跑也成了一門好生意，在旺季時，單月收入更能超過4萬元（人民幣，下同，約5536美元）。

封面新聞報導，在各個城市的馬拉松比賽中，通常會有一群著裝統一，或戴著兔子耳朵、氣球，或背著一面刀旗的跑者，他們的旗幟上會清楚地寫上完賽時間，這群人被俗稱為「兔子」。

「官兔」作為賽事組委會統一遴選的配速員，由有一定經驗的運動員擔任，在賽場上幫助參賽選手們保持節奏，提升比賽完成度，比如跟隨「430兔」跑完，成績就是4小時30分左右。但如今，不少跑友也有了私人訂製需求，於是，跑步10年的張楊，就成為了一名職業「私兔」。

張楊表示，作為一名職業「私兔」，陪跑服務的內容包括備賽期線上訓練指導，提前一天幫「老闆」進行肌肉狀態調整，制定比賽目標與配速方案；在比賽過程中，不僅要陪伴鼓勵「老闆」控速，還要遞送補給、跟拍視頻，跑完之後幫助做運動恢復。一場下來收入是6000元。實際上，張楊在馬拉松旺季每個周末的「私兔」服務都已被預訂，他稱3月收入應該能達到4萬多。

為何會有這麽多人找「私兔」？「他們大多有很強的目標，想要出成績，也有的是需要有人指導和幫忙保障安全，畢竟馬拉松是挑戰極限的運動。」張楊稱，還有的客戶是自媒體博主，他們需要「私兔」陪跑的同時幫忙拍攝，特別是記錄精采瞬間和終點衝線的時刻。

但成為一名合格的「私兔」，需要和「官兔」一樣具備很強的專業能力，才能得到客戶的青睞。曾擔任多場馬拉松官方配速員的小劉稱，主辦方對「官兔」有嚴格的篩選流程，首先要深知比賽規則，能夠精準控速，懂急救知識，還要會提供情緒價值，絕大多數「兔子」都很敬業。

但小劉表示，如今「兔子」的素質開始參差不齊，甚至有「流氓兔」跑進賽道擾亂比賽。去年11月，合肥馬拉松組委會辦公室就發布公告公開譴責「流氓兔」，提到比賽中出現了未經授權、未參加組委會正式「兔子」選拔，但背著完賽時間旗幟，身著「Pacer」（配速員）字樣的「私兔」出現。

北京馬拉松協會會長趙福明表示，「私兔」的出現正是因為更多選手認識到配速穩定的重要性，以及有人帶跑的經濟性。從長遠看，這呈現出賽事經濟愈發多元和成熟的趨勢，作為個人願意為服務類消費買單的一個觀察窗口，可以持積極的態度看待。

重慶女子半程馬拉松上的「官兔」。（取材自封面新聞／賽事官方網站）
重慶女子半程馬拉松上的「官兔」。（取材自封面新聞／賽事官方網站）
跑友在社交平台上發布找「私兔」需求。（取材自封面新聞）
跑友在社交平台上發布找「私兔」需求。（取材自封面新聞）

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