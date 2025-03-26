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長沙中考高層次人才子女享單列 網：成績比不過就比爹？

中國新聞組╱北京26日電
長沙市教育局宣布中考改革，2025年起，高層次人才子女享受教育優待實行單列，不納入統招計畫，引發爭議。(取材自微博)
長沙市教育局宣布中考改革，2025年起，高層次人才子女享受教育優待實行單列，不納入統招計畫，引發爭議。(取材自微博)

湖南長沙市教育局日前公布2025年長沙中考中招制度，在「規範政策性優待項目」方面明確，2025年起，高層次人才子女享受教育優待實行單列，不納入統招計畫；該政策引發公眾關注，網友評論「什麽叫單列，不用考試嗎」、「比成績比不過就比爹嗎」。

澎湃新聞報導，長沙市教育局召開中考中招制度改革新聞發布會，解讀「關於進一步推進高中階段學校考試招生制度改革的實施辦法」（簡稱「實施辦法」），對中考中招制度進行五方面調整，包括優化考試方式、調整錄取批次、完善錄取規則、優化指標生分配方式和規範政策性優待項目。

值得注意的是，在規範政策性優待項目方面提到自2025年起，高層次人才子女享受教育優待實行單列，不納入統招計畫。

大皖新聞報導，何謂「互相不影響」？長沙市教育局基礎教育處一名工作人員表示，政策是高層次人才子女享受教育優待和統招計畫互相不影響。但對於高層次人才子女就讀高中需要走哪些程序，該工作人員表示，需要向長沙市高層次人才服務中心諮詢。

據了解，長沙市政府網站2022年發布「長沙市爭創國家吸引集聚人才平台若干政策（試行）」，其中涉及了高層次人才的子女入學問題，內容是：A、B、C類高層次人才子女，可在市屬中小學校、幼兒園選擇就讀入園，D類高層次人才子女就讀義務教育階段學校，根據人才意願和實際情況，相對就近統籌安排。

A、B、C、D認定標準，A類條件「中國科學院院士、中國工程院院士」；B類「茅盾文學獎獲獎者、魯迅文學獎獲獎者」；C類「全國播音主持『金話筒』獎」；D是「長沙市優勢主導產業和戰略新興產業領域年薪50萬元以上的高級經營管理和研發人才」等。

「教育公平性在哪裡？」相關改革引發論壇罵聲；「這是給領導留的後路，他們說誰是人才誰就是，比成績比不過就比爹」、「長沙開了階級畫分的先例」、「教育平等本來就是皇帝的新衣，作為一種特權明目張膽給出去」。

教育局

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