「原來漢朝就有奧特曼」 川博物館漢代陶俑讓遊客震驚

四川南充市博物館內一陶俑外形神似奧特曼。(取材自極目新聞)

近日有中國網友發文稱，四川南充市博物館內一陶俑外形神似日本 特攝片(使用大量特效的真人影片)的經典角色「奧特曼 」，不少遊客還因此帶著孩子去打卡。

網友發現四川南充市博物館的陶俑和奧特曼「撞臉」。(取材自微博)

「原來漢朝的人也相信光。」據極目新聞報導，中國網友發布的一段影片顯示，他前往南充市博物館遊玩時，發現館內展出的一個陶俑神似奧特曼；在影片評論區，有其他網友也發布了上述陶俑圖片，還留言表示「我當時看到超震驚」；還有網友調侃「原來漢朝就有奧特曼了」、「話說迪迦（奧特曼）是3000萬年前的」。

報導指出，一名曾去打卡的遊客表示，他此前去逛南充博物館時就發現了那個漢代陶俑，當時還專門發了朋友圈，說在博物館見到奧特曼了。

南充市博物館工作人員表示，網友們所說的陶俑陳列在博物館二樓，這兩天確實有不少遊客來打卡。

該博物館另一工作人員表示，那是漢代的一個陶俑，「我們自己也去看過這個陶俑，它頭部以上確實挺像（奧特曼）的。」