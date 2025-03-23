湖南32層大樓承重柱被拆 瞞住戶6年 上千人忙「逃難」

有人在2013年拍攝的承重柱被破壞的圖片。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

湖南省長沙市長沙縣尚都花園城小區百餘位住戶、1000多人，近日忙著「逃難」，原來是他們所住大樓2樓商鋪的承重支柱被鑿除近一半，引來住戶恐慌，擔心現有結構無法支撐3棟32層住宅大樓的重量而倒塌，由於逃離住戶不少，商鋪產權所屬公司還緊急在附近酒店開了100多間房容納。據了解，2樓承重支柱6年前就被承租戶鑿除並被刻意隱瞞，住戶們要求追責，官方已在調查中。

澎湃新聞報導，尚都花園城建成於2009年，地下1層地上32層，其中1～2層為底層商業，3～32層為住宅，有240戶住戶。產權仍登記在湖南匯坤科技公司名下。正在裝修的二樓是編號為209、210、211、212的四空門面。四空門面連成了一個大空間，曾先後經營過茶館、教培機構和棋牌室等，內部空間有380平方米左右。

匯坤公司實際負責人杜戩說，現任承租戶進行裝修時發現承重柱被破壞。一位馬姓業主強行進到了該二樓門面。一進門就看到了被破壞的承重柱。這根柱子有2米多高，被活生生鑿除了近一半，拇指粗的縱向主筋裸露著，數一下有18根之多。後來官方測量，該破損的框支柱原建設為800*800mm，被鑿除約1/3缺口。

該業主拍圖發到群裡後，很快引起了全體業主的關注。有業主於是向警方報案，「真的不把人命當回事，我們樓上住著1000多人。」

湖南湖大土木建築工程檢測公司項目負責人陳大川出具現場結構檢測鑑定稱，目前3棟主體結構安全可控。鑑於該框支柱已造成近50%結構破損，應盡快採取臨時支撐。

長沙縣公安局新安派出所負責刑偵的中隊長曹向業主們通報：該承重柱的破壞時間是2019年3月份之前的第二任租戶王鵬，他從事教育培訓工作，考慮到消防難以過關，授意對承重柱進行改造，敲掉部分承重柱，將寬度改為1.2米。

但王鵬表示，他承租時，被破壞處已經用木飾板做好了造型包裹，他進行裝修時未動承重柱，承重柱改造和他沒關係；不過杜戩表示，承重柱是第二任租戶授意敲的。

匯坤公司對尚都花園城3號棟全體業主發出一封「回覆函」，承諾「業主所有合理合法、客觀的損失和訴求由我司承擔。後期業主只對接權屬方，不對接其他責任人及責任單位」。據悉，現在承重柱修復要花100多萬元。

業主們在遞交的材料中稱，現在房子貶值嚴重，租戶退租，房子租不出去、賣不出去、房子處於無人問津狀態，這給業主帶來非常大的直接和間接損失，要求嚴肅追究相關人員責任。