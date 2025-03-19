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整合潮… 去年「消失的銀行法人」達195家 創近3年新高

中國新聞組／北京19日電
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隨著中小銀行改革化險任務推進，「消失的銀行法人」數量還在不斷增多。去年「消失的銀行法人」達195家，創近三年來新高；過去三年，已有307家銀行業機構法人退出市場。而2025年銀行業整合潮，仍在加速。

財聯社報導，國家金融監管總局17日在官網公布最新的「銀行業金融機構法人名單」。數據顯示，截至2024年12月31日，國內現存銀行業金融機構法人為4295家。

官方此前數據顯示，至2023年末銀行業金融機構法人為4490家。這也意味著，2024年有195家銀行業金融機構法人退出。以退出數量論，創下近三年來的新高。

據報導，從過去三年的趨勢來看，銀行業金融機構法人的退出速度在明顯加快。

官方數據顯示，2021年末，銀行業金融機構法人為4602家；2022年末，銀行業金融機構法人為4567家；2023年末，銀行業金融機構法人為4490家。

這意味著2022年至2024年間，已經有307家銀行機構走入歷史。逐年來看，2022年「消失的銀行法人」達35家。2023年，這一數量達到77家。2024年，進一步上升為195家。僅以過去三年而論，2024年退出的銀行機構法人數量最高。

從監管部門公布的信息來看，「消失的銀行法人」以農商行、農信社、村鎮銀行為主。財聯社記者不完全統計發現，2024年，共有超75家村鎮銀行被合併吸收、超55家村鎮銀行被收購（後續也會被吸收合併）。

不過最新數據顯示，至2024年末村鎮銀行數量依然有約1537家，占據銀行業法人數量的三分之一以上。

「銀行業的供給側改革勢在必行。相信今年還會有大量小銀行被吸收合併。」某券商銀行業分析師說，近年來多家省級銀行陸續成立，也是這一趨勢的直接體現。

進入2025年，銀行業的「整合潮」仍在繼續。2月26日，河南農商銀行開業儀式在鄭州舉行。河南省委書記劉寧、省長王凱為河南農商銀行揭牌。另外，內蒙古農商銀行的獲批籌建，也意味著有119家銀行機構將失去法人地位。

河南 鄭州

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