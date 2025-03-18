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黑心業者太多 網友去雷軍微博許願：願小米生產衛生巾

記者潘維庭／綜合報導
雷軍發文下有網友留言請求生產衛生巾和紙尿褲。（微博截圖）
雷軍發文下有網友留言請求生產衛生巾和紙尿褲。（微博截圖）

央視財經「3·15晚會」揭露有黑心業者把回收廢品「翻新」做成劣質衛生巾和紙尿褲，引發網友熱議。15日起，許多中國網友跑到小米集團創始人雷軍微博下方留言刷屏，希望小米能生產衛生巾和紙尿褲等產品，訴求「最隱私的部位，需要最透明的安全！」

來源：YouTube

雷軍先前曾說過，「好像什麼東西難幹，或者什麼東西不值得信任，他們就到我的那個評論區留言，我成了那個許願池。」

極目新聞稱，16日早上6時，雷軍以小米15 ultra手機配照發微博，「我喜歡這個顏色」，許多網友留言，「雷總啊，好多衛生巾塌房了，小米真的不考慮生產廣大女性朋友最需要的產品麼」、「米粉想要的是小米的正業，小米衛生巾，頂上去！」

小米創始人雷軍的微博留言區常成為網友的「許願池」，希望他出各種產品，現在有網民希...
小米創始人雷軍的微博留言區常成為網友的「許願池」，希望他出各種產品，現在有網民希望小米出衛生棉。（取材自雷軍微博）

早上7時，雷軍再曬出周日健身房打卡，「今年第36次」，熱評仍是「雷總，考慮一下生產姨媽巾和紙尿褲吧」，早上8時多，雷軍宣傳自家的鸚鵡綠電動車SU7 Ultra時，仍有眾多網友在評論區留言，「雷總，進軍衛生巾和紙尿褲領域吧」，「還真的可以考慮一下，用高品質徹底贏得女性市場，為其他產品鋪路。」

關於小米是否會生產衛生巾等產品。3月7日，小米生態鏈總經理陳波發文：「提前祝廣大女性朋友節日快樂，有什麼女性產品想讓我們做的嗎？衛生巾真的做不了，大家可以許願家用電器類產品。」 評論區裡網友紛紛建議，「化妝鏡和母嬰用品」，「洗臉儀、護眼儀都可以」，不過，陳波這條微博已不可見。

雷軍曾在直播中詢問網友有什麼購物需求，有網友在評論區留言，「現在很多衛生巾品牌沒有安全保障，希望小米設計一款價格合適又安全的衛生巾為女性健康保駕護航。」

小米集團董事長雷軍。（取材自雷軍微博）
小米集團董事長雷軍。（取材自雷軍微博）

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