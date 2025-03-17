中國無人機「彩虹9」掛神祕吊艙 飛行試驗20小時

新一代中國國產無人機「彩虹9」亮相，三大性能曝光。（取材自央視軍事）

中國自主研製的新一代中高空長航時無人機彩虹9飛行試驗首次公開，超過20小時的跨晝夜飛行、萬米高空極限挑戰、智能飛控全程「自動駕駛」、神祕特種吊艙首次亮相。

來源：YouTube

央視軍事報導，在陜北某機場，彩虹9無人機進行了一項關鍵挑戰，突破性的新型特種載荷與無人機適配的長航時測試，攜帶新一代航空特種吊艙飛上天。

20多個小時連續飛行僅是「小試牛刀」。實際上，彩虹9無人機的設計極限遠超於此，它的滯空時間長達40個小時，最大飛行高度能達到1萬米以上。

該測試不僅是對彩虹9無人機長航時性能的關鍵驗證，更是它出色續航能力和新型特種載荷適配性的首次公開亮相。此次「深度融合」代表其任務能力再度升級。據了解，測試的課目很多，除常規測試，還包括在極限工況、極限角度下的載荷性能測試。

彩虹9是「彩虹」家族中體形最大的成員，它的三大特點如下：

彩虹9無人機進行了超過20小時的跨晝夜飛行。（影片截圖）

大尺寸：總長24.8米的主翼能夠提供充足的升力，讓彩虹-9飛得又高又久。

超級掛載力：8個機翼掛點，炸彈、導彈、電子戰吊艙、偵察設備、特種吊艙隨心切換。

模塊化設計：機頭設備艙快速換裝，根據任務可現場升級。

彩虹9無人機的控制中心有5個操作位，分別對無人機的飛行鏈路以及載荷進行監測和控制，飛行員其實沒有進行太多的實時操作。