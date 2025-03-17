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央視315晚會踢爆衛生用品不衛生 中國多地紛查封、關停

中國新聞組／北京17日電
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央視直擊一次性內褲生產車間，發現根本沒做滅菌。（央視財經截圖）
央視直擊一次性內褲生產車間，發現根本沒做滅菌。（央視財經截圖）

央視「3·15」晚會曝光了翻新衛生巾、保水蝦仁、黑心一次性內褲、「維修刺客」啄木鳥亂收費等多個行業亂象，多地監管等部門連夜動起來，紛紛對涉事公司祭出查封、關停及立案調查等處置回應。媒體評論指出，央視揭發亂象顯示一些衛生用品並不衛生，監管體系應升級並從平時就加強巡查，為消費者守住健康的底線，也讓衛生用品真正當得起「衛生」二字。

據央視新聞報導，針對3·15晚會曝光的「保水蝦仁」、非標電線電纜等涉及市場監管領域的違法行為，市場監管總局表示，市場監管部門已連夜開展執法行動，查處結果將及時向社會公布。

針對智能機器人撥打營銷騷擾電話、虛商實名製要求落實不到位（詳情）等問題，工業和信息化部表示，已連夜組織北京、上海、廣東等地通信管理局，責令基礎電信運營商立即關停涉事線路，對涉個人數據信息有關情況進行核查。上海市場監管部門則對涉違規收集網路用戶個人信息的智優擎進行調查。

重慶市市場監督管理局已出動執法人員80餘人，進駐重慶啄木鳥網絡科技有限公司總部及其分子公司，重點對維修工的抽成規則、零配件產品質量等情況進行調查。山東濟寧市組成聯合調查組，已依法對梁山希希紙製品有限公司進行查封，控制了企業負責人。河南商丘市聯合工作組已對涉一次性內褲未滅菌問題，查封了夢陽服飾有限公司。

澎湃新聞評論指出，央視「3·15」晚會曝光一系列衛生用品的質量問題，場景怵目驚心。公眾希望不良商家被曝光、被嚴懲的同時，更希望以此為契機，促進監管體系的升級。日常生產的巡查、相關證照的辦理、廢料處理的追蹤、無良廠家的追責等環節，都應當進一步完善。

央視曝光不肖商人將衛生巾殘次料等工業垃圾翻新進行「二次銷售」。（央視財經截圖）
央視曝光不肖商人將衛生巾殘次料等工業垃圾翻新進行「二次銷售」。（央視財經截圖）

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