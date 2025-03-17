我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍反撲 烏軍撤離俄領土庫斯克 分析：戰役近告終

「跨性別是詐欺」眾議員擬修德州刑法：最高關2年

深圳富豪懸賞4500萬尋回失蹤24年兒子「我終於上岸啦」

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（取材自風芒新聞）
千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（取材自風芒新聞）

擁有6棟房子、4家公司、4輛豪車的深圳富豪謝岳，24年來不斷尋找失散的兒子謝浩男，更一度懸賞人民幣千萬元（約138萬美元）救找線索。近日，謝岳後經DNA確認找回愛兒，興奮得大叫「我終於上岸啦」，直言會為在「雙一流」大學念研究生的兒子，送上大禮補償缺失的父愛。

謝岳的兒子，在2001年1月14日傍晚在深圳沙河醫院附近走失，自此音訊全無。

謝岳自此千方百計找尋兒子，去年更祭出人民幣1000萬元懸賞，希望重賞之下有人提供失蹤兒子的線索。當時懸賞一出，即引發「認父潮」，聲稱要來深圳和謝驗DNA。謝岳初時也為認親者出車票錢，但後來自認是兒子的「充數」者越來越多，令他感到困擾。

直到近日，謝岳接到警方電話，指有他失散24年的兒子下落。之後，經DNA比對，確認謝浩男身分，確是謝岳親兒，謝岳接到確認找回親生兒子的消息時，興奮得手舞足蹈大叫「我終於上岸啦」。當謝岳真與朝思夢想的兒子重逢時，更情緒激動得一度身體軟癱。

據了解，謝浩男當年被拐走後，遭賣到養父母手上，但在學期間，養父母車禍離世，生活失去依靠，只好停學從軍。

直至在軍中存到足夠金錢後，謝浩男才重新入學，拿到中國某所雙一流大學（世界一流大學和一流學科建設的簡稱）的碩士學歷，如今則在實驗室工作。

警方又指出，當年謝浩男是遭一水果攤販隨機犯案拐走，目前拐賣嫌犯已落網，案件仍在調查中。

16日，為兒子大辦團圓宴的謝岳表示，會向兒子送出大禮，包括價值人民幣200萬元(約27.6萬美元)的豪車，以彌補謝浩男缺失了的父愛。

至於千萬懸紅，謝岳指會捐出用於公益，特別是投放到兒童走失的議題上，希望更多失去子女的父母獲得幫助。

據光明網報導，14日，謝岳在迎回兒子後向記者透露，「兒子回來了，我該退休了，兒子以後是一家之主。」 在與兒子謝浩男完成認親後，謝岳還帶著兒子將一份錦旗送至深圳市公安局刑事偵查局，以感謝民警這麼多年一直未放棄，最終幫助其尋回失散多年的兒子。

據了解，謝浩男出生於1998年11月，2001年1月14日在廣東深圳南山區白石洲沙河醫院附近丟失，當時年僅兩歲多。

DNA 退休

上一則

中國2月失業率5.4% 近兩年新高 新建房銷售額跌2.6%

下一則

中國無人機「彩虹9」掛神祕吊艙 飛行試驗20小時

延伸閱讀

美東深圳總商會暨聯誼會蛇年春節團拜

美東深圳總商會暨聯誼會蛇年春節團拜
前加拿大滑雪板國手成販毒集團首腦 美懸賞千萬緝捕

前加拿大滑雪板國手成販毒集團首腦 美懸賞千萬緝捕
前加拿大滑雪板國手成販毒集團首腦 美懸賞千萬緝捕

前加拿大滑雪板國手成販毒集團首腦 美懸賞千萬緝捕
男欠債2000萬 四川法院公開相片懸賞200萬 網嘆：臉盲難找人

男欠債2000萬 四川法院公開相片懸賞200萬 網嘆：臉盲難找人

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照

74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照
川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲