中國加大穩就業 多省公務員招考為基層、應屆生放寬標準

中國今年度政府工作報告提出「加大穩就業力度」，河南、湖北等20多個省分15日舉行2025年度公務員省考，其中一些省分招錄時放寬了報考條件限制，刻意向基層和應屆畢業生傾斜。圖為一名正在閱讀求職通知的青年。（中新社）

中國今年度政府工作報告提出「加大穩就業力度」，河南 、湖北和吉林等中國20多個省分15日舉行2025年度公務員省考，其中一些省分招錄時放寬了報考條件限制，刻意向基層和應屆畢業生傾斜。

中國青年報報導，中國20多個省分星期六舉行了2025年度公務員招錄「行政職業能力測驗」和「申論」兩門公共科目筆試。根據教育機構「中公教育」數據，今年20多個省分共招錄公務員16萬5,241人，招錄人數較去年增加1萬2,757人，增長幅度為8.4%。其中，有5個省分招錄人數過萬，分別是廣東、河南、湖北、河北和湖南。而公務員招錄人數成長最快的省分是青海，招錄人數為2,380人，漲幅高達97.5%。

對於基層一線崗位，一些省分在招錄公務員的過程中專門設置一定數量的招錄計畫，部分崗位放寬報考條件限制，向「基層」崗位傾斜。

例如，河南明確，本次省考中，河南省共安排縣級以下機關公務員招錄計畫為5,901個，占全省招錄計畫的77.4%。同時，安排一定數量計畫專門針對當地戶籍或生源、基層服務計畫人員、高校畢業生退役士兵招考，嚴格執行鄉鎮最低服務年限規定，維持基層隊伍穩定。

湖北則明確，本次省考中，艱苦邊遠地區基層機關職位結合實際崗位需求，採取降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等措施降低門檻。

對於應屆高校畢業生，一些省分安排公務員招錄計畫中專門招錄應屆畢業生，並在年齡、基層工作經歷等方面放寬了報考條件限制。例如，吉林明確，報考者須在18歲以上、35歲以下，對於2025年應屆碩士、博士研究生放寬到40歲以下。

根據中國國家統計局數據，去年12月，中國城鎮失業率為5.1%；16至24歲勞動人口失業率為15.7%。

中國今年度政府工作報告提出，今年城鎮調查失業率5.5%左右，並指這反映了在就業總量和結構性矛盾更加突出背景下，加大穩就業力度的要求。具體作為包含拓寬大學畢業生等青年就業創業管道等。