「我上岸了」深圳富豪懸賞千萬尋子 時隔24年成功認親

父子相隔24年相認，不約而同穿紫色服裝。(取材自縱覽新聞)

「懸賞千萬（人民幣，下同）尋子」的深圳富豪謝岳14日發布視頻稱，他接到警方通知，要他和失散24年的兒子謝浩男相認，比對成功後他興奮大喊「我終於上岸了」、「我終於解放了」。認親時，謝岳和謝浩男緊緊相擁，兩人不約而同穿上紫色衣服，父子間默契不言而喻。謝岳說，兒子是雙一流大學的研究生，搞科研的，「感覺祖墳冒青煙了」。

對於曾經發出的「懸賞千萬」尋親的承諾，謝岳稱肯定會對公眾有一個答覆， 即使最後沒能發出去（千萬賞金），也會用到公益事業上，希望接下來大家多去關注那些還沒有「上岸」的尋親家長。

綜合北京青年報、縱覽新聞報導，尋子24年的謝岳14日與失散多年的兒子謝浩男正式認親，父子倆緊緊擁抱在一起； 「現場聽到兒子叫爸爸，這次是真的。」謝岳表示，為了與兒子相見，自己特意穿上了一件新的紫色襯衫。巧合的是，謝浩男也穿著一件紫色外套出現在認親現場。父子間的默契不言而喻。

謝岳表示，16日將在深圳舉辦「答謝宴」，會詳細講述成功尋到兒子的過程。

媒體先前報導，謝浩男出生於1998年11月26日，2001年1月14日在廣東深圳南山區白石洲沙河醫院附近遺失。謝岳曾於2023年提出「懸賞千萬」找兒子，引發關注，之後接到數千個電話，每天一起床，就有八、九個人叫他爸爸。

謝浩男說，這麼多年，他一直不知道自己的身世，在養父的培養下，當過兵，擁有研究生學歷。

謝岳透露，當年拐走孩子的人販子已被深圳警方抓獲，「他是個推著手推車販賣水果的，把我的孩子抱去出租屋待了三天，那三天我和親人把整個白石洲尋了個遍，最後他（把孩子）帶去了河南 」。

由於謝岳「懸賞千萬尋子」，遭到很多不務正業的人騷擾，「甚至有40歲的人說是我兒子，要和我進行一對一DNA 比對，我才51歲，這不太現實，已經嚴重影響到我的工作和生活」。