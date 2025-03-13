阿里蔡崇信：習近平晤民企座談會 重要性被低估了

阿里巴巴董事會主席蔡崇信出席新加坡活動，重申公司支持開源，並對未來三年加大投入建設AI和雲計算基礎設施充滿信心。（取材自阿里足跡網站）

阿里巴巴董事會主席蔡崇信12日在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）於新加坡舉行的CONVERGE LIVE表示，中國國家主席習近平 2月與民營企業座談會，增強企業的投資信心，但人們低估了這次會議的重要性。他指出，那次會議對整個企業界的影響是，給了民營企業家信心，讓他們有信心對自己的企業投資。

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CNBC報導，習近平2月17日出席民營企業座談會，在聽取民營企業負責人代表發言後，發表重要演說。包括中國國務院總理李強、副總理丁薛祥出席座談會。當時，華為總裁任正非、比亞迪董事長王傳福、新希望控股董事長劉永好、上海韋爾半導體董事長虞仁榮、杭州宇樹科技執行長王興興、小米董事長雷軍等六名民營企業代表在座談會上發言。

根據央視畫面，習近平會後與多位民企負責人握手，包括阿里巴巴創辦人馬雲、DeepSeek （深度求索）創辦人梁文鋒。多名中國大型科技企業舵手均有出席，包括寧德時代董事長曾毓群、美團創辦人王興和騰訊創辦人馬化騰等人。

至於如何評價中國消費狀況，蔡崇信表示，幾周前召開的民營企業座談會釋放了非常積極的訊號，民營企業將在信心驅動下開展投資、新增招聘，進而轉化為消費信心。

阿里近期對AI 戰略雄心勃勃，上個月宣布了一項計畫，將在未來3年內投資520億美元(約71.8億人民幣)用於雲計算和AI基礎設施。阿里聲稱Qwen AI在官方基準測試中表現良好，並展示了該公司在該領域日益增長的影響力。這家科技巨頭還推出最新的人工智慧推理模型QwQ-32B，聲稱該模型「可與DeepSeek-R1等尖端推理模型相媲美」。

蔡崇信也分享了對AI開源的看法。他說，開源的力量在於讓中小企業和創業者低成本使用AI，未來的應用繁榮將受益於今天的開源。他認為技術進步的意義不在於中國是否擁有比美國更好的AI，而是在於開源能夠普惠地幫助人們掌握AI的力量。

蔡崇信表示，AI不是大企業的專屬遊戲，中小企業將受益於開源開放。阿里是中國境內最早堅持開源開放的龍頭科技公司。截至目前，阿里通義千問Qwen的衍生模型數量已逾10萬個，是全球最大的AI開源模型家族之一。

另據大公報報導，至於在電商中的AI應用，蔡崇信認為，AI將革新消費購物的方式，不僅會向消費者推薦商品，還會規畫整個購物體驗，例如在知道旅行所需的物品，到確保貨品能在出發前就能送到消費者手上。

另外，蔡崇信提到，去年中國國內生產總值（GDP）增長達5%，主要靠出口拉動，今年由於關稅和地緣政治因素，中國的出口表現可能不會像去年強勁，因此需要刺激內需消費。他表示，期望在兩會之後國家能推出一系列刺激措施。

蔡崇信指出，中國消費者的消費潛力非常可觀，家庭的資產負債狀況良好，家庭存款總額超過20兆美元，消費者正等待適當的時機消費。