AI進化到養豬…從咳嗽聲診斷健康 還能配料、監測環境

中國AI應用遍地開花，重新改造畜牧業。圖為河南周口一家養豬場。（路透資料照片）

2024年被稱為人工智能 應用元年，隨著技術的突破與應用場景的拓展，「AI +」將給各行業各領域注入發展驅動力，助力千行百業「加速跑」，現在人工智能做到什麼程度了呢？全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰表示，現在的AI可以自動判斷豬的咳嗽聲，通過各種聲音來判斷豬是否異常等，通過巡檢機器人可以看豬的步態，判斷牠的身體狀況是否出了問題。

快科技報導，劉慶峰指出，透過AI自動判斷來提高豬的成活率，從83%提升到了87%，基於AI技術，還可以更加合理地給豬配料，讓配料不光更加科學，還讓豬更健康。

劉慶峰受訪時表示，人工智能落地應用的核心就是要針對各種看得見摸得著的場景，實實在在地解決剛需，而面對人工智能迅猛發展，他希望能盡快推動相關立法。

業內人士指出，隨著大模型及生成式AI的持續發展，人工智能在深度思考、推理與交互方面的突破正在加速，以AI智能體(AI Agent)為代表的新型應用有望成為下一階段產業升級的關鍵動力。

另據中新網報導，全國人大代表、牧原股份董事長秦英林則在兩會 提案中指出，應持續推進養豬業的智能化發展。

秦英林指出，牧原創新空氣過濾豬舍，水、料、氣實現了智能管理，巡檢機器人24小時監測豬舍溫度、濕度等環境指標，還能時刻觀察豬病，這些在世界上都處在領先水平。