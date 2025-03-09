「Manus與DeepSeek不是一回事」中學者：效用仍待檢驗

蝴蝶效應的Manus產品在官網公布介紹影片，由其聯合創始人兼首席科學家季逸超出鏡簡介。（取材自Manus官網）

繼深度求索（DeepSeek ）發布AI 大模型引發全球關注後，近期另一家中國新創公司蝴蝶效應發布旗下首款通用型智能體（AI Agent，台灣稱「AI代理」）產品Manus 亦引發關注，中國學者解釋，Manus與DeepSeek不是一回事。

中新社8日報導，華中科技大學計算機科學與技術學院教授魏巍指出，「Manus與DeepSeek不是一回事」，他解釋，DeepSeek是推理語言模型，核心是訊息生成與處理，擅長回答「應該怎麼做」；Manus則是通用型AI智能體，主要是利用大模型，或多款不同工具去完成任務，重在解決「具體如何做」，核心是任務分配與協作。

魏巍指，利用AI智能體完成不同任務，並非Manus首創。但Manus創新之處，在於把多智能體協同做成產品，將當前最先進的AI能力，整合到一個流暢的用戶體驗中，以更加簡單的方式，完成更複雜的任務，把智能體技術往前推進一大步。

魏巍認為，從目前影片展示的效果來看，Manus確實非常智能。但當前其僅限於內測，缺乏技術專家綜合評測、用戶普遍性反饋，具體效用如何仍有待實踐檢驗。

中國工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林稱，AI領域「熱鬧可能常有」，但能夠解決現實問題的AI不常有。Manus作為AI智能體，儘管沒有基礎算法創新，但是透過工程應用創新，將諸多大模型混合起來，達成綜合效果體驗，也是了不起的成果。

科創板日報指，總部在武漢的蝴蝶效應，2024年秋天完成A輪融資，已獲得多家頭部基金的投資，創始團隊包括肖弘、季逸超等連續創業者。

其中，蝴蝶效應創始人肖弘畢業於華中科技大學，曾創辦夜鶯科技，專注於微信生態的應用研發與推廣；季逸超是蝴蝶效應聯合創始人兼首席科學家，畢業於北京信息科技大學，因開發猛獁瀏覽器獲得真格基金和紅杉中國的天使投資，被評為「中美30位30歲以下創業者」，2012年3月登上福布斯中文版封面人物，還曾創辦Peak Labs。