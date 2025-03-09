全球麻將賽 「四川熊貓隊」奪冠 11人都畢業於這2學校

「四川熊貓隊」拿下冠軍。(取材自封面新聞／受訪者供圖)

2024年度全球麻將冠軍聯賽中國區總決賽成績近日出爐，「四川熊貓隊」以一分險勝對手「山東藍鯨隊」，拿下總決賽冠軍。該隊有九名北京大學畢業生和兩名清華大學畢業生，被稱是「學院派」隊伍。「四川熊貓隊」隊長吳太康賽後稱，麻將技術和學歷高低無關，但高智商打得更好，引發網民熱議：「現在打麻將都要高學歷了，學歷不夠還不敢打了」 。

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據封面新聞報導，2024全球麻將冠軍聯賽共吸引100多支俱樂部參與，歷經1796場選拔賽，16支菁英戰隊脫穎而出。在最終的決賽中，「四川熊貓隊」以一分之差險勝山東藍鯨隊，比賽持續十個小時，共計64副牌。

作為上屆亞軍，「四川熊貓隊」僅成立三年卻一直備受矚目。吳太康坦言，他在清華大學期間學習的是計算機網路和信息安全專業，目前從事「科技+教育」行業，並非麻將「職業選手」，因為和朋友一邊看規則一邊打麻將產生興趣，就此打開了競技麻將的大門。

除了是「四川熊貓隊」的隊長，吳太康也是俱樂部發起人之一。2022年，清華畢業的吳太康與北大畢業的王雨、葛睿，因為志趣相投，共同成立俱樂部，並隨著麻將專業化程度提升，俱樂部也從最初的3人發展到現在的25人。

「這25人中11人來自北大清華，俱樂部收人時並不會根據畢業學校來判斷」，吳太康表示，此次參加總決賽的八人中，也有四個人不是清華北大畢業，「但俱樂部的兩名戰術指導，一名來自北大光華學院，另一名來自北大數學系」。

由11名清華北大學子組成的「四川熊貓隊」在比賽中奪冠，引發網民熱議。吳太康表示，高學歷只是表象，主要是競技精神，而高學歷的人做事也往往願意在自己喜歡的領域裡投入精力，把事情做得更好。

「但麻將打得好不好，客觀上的確和智商有一定關係。打麻將跟大腦計算能力有關。就像電腦CPU算力高一些，處理複雜程序時，就不容易死機。打麻將也類似，智商高只是讓選手更容易地推導出對方的牌。因為出牌的先後順序，暗示了對方的手牌結構，這些都需要通過邏輯推理來做判斷」，吳太康表示。