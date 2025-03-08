國務院新同事 男女AI數字人登場 網：大叔好局氣

男女「AI數字人」亮相國務院客戶端。（取材自澎湃新聞）

男女「AI 數字人」將亮相國務院 客戶端，「國務院客戶端」微信 公眾號日昨發文「有請兩位新同事」。該文稱：「今年兩會，中國政府網『AI數字人』隆重登場，為你講政策。換一張新的面孔，用一種新的聲音，希望帶給你新的感受。隨時期待與時俱進，不一樣的中國政府網、國務院客戶端。」

澎湃新聞報導，與此同時，「中國政府網」微信視頻號也推出了「AI數字人講政策」欄目，請上述兩位「AI數字人」就今年的「政府工作報告」進行拆條解讀。

男女「AI數字人」亮相國務院客戶端。（取材自澎湃新聞）

從已經公布的兩位「AI數字人」來看，一男一女均以中青年公職人員的形象展現，穿著淺藍色T恤，聲調穩重大方，網友也紛紛給出肯定。

有網友在留言中表示「AI大叔好『局氣』」，有網友稱「確定是AI講解員？怎麽像我們身邊隨處可見的親叔叔啊」。

也有網友點評女性「AI數字人」：1.模式新穎，有利於吸引群眾觀看，增強政策傳達效果。2.高效準確，有利於政務服務工作提質增效。3.擁抱技術，有利於激發全社會創新創造的氛圍。

四川在線報導，與此前引發關注的DeepSeek等大語言模型不同，AI數字人是多模態模型與大語言模型結合的產物。

目前，AI數字人的底層邏輯主要基於兩套操作機制。一種是由真人驅動的數字人，通過實時採集的視頻信號進行動作捕捉，將真人的動作、表情投射到數字人形象上進行表演，例如虛擬主播等就屬於此類。另一種，則是通過預訓練的模型，使用輸入的文字、語音等內容對數字人進行驅動。此次中國政府網的AI數字人正是基於此類技術實現。

從效果上來看，數字人的應用能夠節省真人出鏡所需的場景準備、妝造設計、台詞背誦等環節，有助於提升工作效率，因而得到廣泛應用。