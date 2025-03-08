人大會議道具奇兵… 熊貓豬、模型車生動更有說服力

全國人大代表、重慶琪金食品集團有限公司董事長林其鑫展示「熊貓豬」。（取材自上游新聞）

14屆全國人大三次會議重慶代表團開放團組會議上，熊貓眼、周身白、獅子頭、羅漢肚，一隻憨態可掬的「熊貓豬」公仔，讓會場響起輕鬆的笑聲。接著，汽車模型等「道具」也登場，不少代表突破「念稿」發言方式，亮出精心準備的「道具」，讓講述形象生動，更有說服力。

大公報報導，全國人大代表、重慶琪金食品集團有限公司董事長林其鑫舉著「熊貓豬」公仔表示，「政府工作報告說要『扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施』，以後我們將擼起袖子、甩開膀子幹，擴大榮昌豬養殖規模。」

一輛灰色的阿維塔汽車模型吸引了全場目光。「阿維塔其名取自『安為德』的諧音，即長安、華為 、寧德時代的組合」。全國人大代表、長安汽車黨委書記、董事長朱華榮表示，政府工作報告提出要「大力發展智能網聯新能源汽車」，「我們將打造世界一流的世界汽車品牌」。

「我們有一款叫『哮天』的智能機器狗，是由畢業於重慶大學的創業團隊研發，目前已獲得社會資本投資。」全國人大代表、重慶市經信委主任王志傑指出，重慶不僅有消費級的智能機器人，還有在全國率先研發出的首款四足防爆機器人。政府工作報告提出要發展「人工智能 ＋」，他認為對重慶來說是一個大機遇。