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習近平出席解放軍團組 強調深入查處腐敗

特派記者陳政錄／北京報導
習近平7日出席兩會人大解放軍團組會時強調，要深入查處腐敗問題。(新華社)
習近平7日出席兩會人大解放軍團組會時強調，要深入查處腐敗問題。(新華社)

解放軍近年颳起反腐風暴，火箭軍、軍工系接連震盪下，中共總書記習近平7日出席全國兩會人大解放軍團組會時強調，要把監管擺在更突出位置，深入查處腐敗問題，確保「廉潔托底」。還有要堅持勤儉建軍，加快發展新質戰鬥力。

新華社報導，習近平在人大解放軍團組上坦言，解放軍建設「十四五」規畫實施四年多來，取得一系列重大成果，同時也面臨不少矛盾和問題。

習近平指出，要加緊解決規畫執行中的堵點卡點問題，強化跨部門跨領域跨軍地統籌，和善於運用現代管理理念和方法手段，持續完善戰略管理制度機制，要堅持勤儉建軍，科學配置國防資源投向投量，提高經費使用精準度和效費比等。

要強化軍地合力，用好地方優勢力量和資源，提高軍隊建設質量和效益。要抓住中國新質生產力蓬勃發展機遇，創新戰鬥力建設和運用模式，健全先進技術敏捷響應和快速轉化機制，加快發展新質戰鬥力。

習近平強調，要把監管擺在更突出位置，構建完備有效的監管體系，加強融合監督、聯合審計，「深入查處腐敗問題」。要更好發揮監管對規畫執行的服務和促進功能，確保規畫收官「質量托底、能力托底、廉潔托底。」

報導稱，會議由中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠主持，中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員劉振立、張升民參加會議。會上，還有六位代表，分別就統籌武器裝備試驗鑒定資源、創新規畫執行管理、提高經費使用管理效益、加強軍工產能保障、推進國防陣地工程建設、用好新興領域資源發言，提出意見建議。

在此之前，習近平已於5日出席人大江蘇代表團審議，6日探望參加全國政協14屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會。

習近平 解放軍 全國兩會

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