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「終於上岸了」 北大保安10年6戰法考 年初進律所工作

中國新聞組／北京7日電
劉政已正式離開北大，入職律所。（取材自北京大學）
劉政已正式離開北大，入職律所。（取材自北京大學）

北京大學保安劉政10年6戰法考終於上岸，今年年初他從北大辭職，進入律所工作；律所的律師同仁們也在個案中幫助他不斷提升著實務技能，他說：「我深刻感到，每個人都樂於幫助一個上進的人。」

浙江交通之聲報導，劉政的10年求知路，北京大學也給予了他很多幫助，他可以走進任何一間教室聽課，也有幸得到中國法學界「大老」親自贈送教材、批改論文，還有師生們的種種關心支持。

劉政連續六年的法考之路，有客觀題只差1分的不甘、沮喪，也有2次主觀題未過導致客觀題成績作廢、從頭再來的倦怠、絕望。為了取得在職碩士學位，他連續兩年每個周末上課，按時考試、提交論文，卻因為考了4次英語都不達標未能如願，但接連失敗並未讓劉政放棄。

如今他正式進入律所工作。劉政說：「這些年在北大，我看過的書真不少。可以問心無愧地說，最好的年華，我沒有虛度。」

劉政當過工人、蓋過房子、發過傳單，2015年從一所民辦二本畢業後來到北大；從保安到物業，他半工半讀，六戰法考終於如願。

成為一名律師一直是劉政的夢想，法考通過以後他試著找了幾間規模小一些的律所，「北大官微發了（六戰法考的故事）以後，人民日報、新華網好多媒體也都轉發報導，合夥人聽說過我的事，都很願意給我機會。所以出點名也有好處。」政開玩笑說。

網友對於劉政的勵志故事紛紛留言表示， 「太厲害了人生不設限」、「恭喜你的同時，我為自己汗顏，我虛度了最好的年華。我的那本證將永遠的塵封了」、「有這樣的毅力幹什麼都會成功的這句話適用於所有人

」。

劉政在最高人民法院開庭。（取材自北京大學）
劉政在最高人民法院開庭。（取材自北京大學）
劉政在北大法學院陳明樓。（取材自北京大學）
劉政在北大法學院陳明樓。（取材自北京大學）

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