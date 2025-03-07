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大連造船駛進日本高端市場 簽3.3萬載重噸運輸船合同

中國新聞組／北京7日電
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中國船舶集團旗下大連船舶重工集團有限公司（以下簡稱大連造船）6日消息稱，該公司與日本郵船株式會社（NYK Line）全資子公司NBP近日正式簽署3萬3000載重噸甲板運輸船建造合同，這是大連造船首次進入日本高端船舶市場。 　　

中新社報導，此次簽約的甲板運輸船專為大型模塊化設備運輸量身定製，入級日本船級社（NK），懸掛巴拿馬旗。其寬甲板設計與高載重能力可滿足海上風電設備、石化模塊等超大型貨物的運輸需求，顯著提升全球特種物流效率。 　　

簽約儀式上，大連造船副總經理何旭表示，此次合作不僅彰顯了國際客戶對中國造船技術的認可，更為大連造船接軌日本高端船舶市場打開新窗口。 　　

NBP模塊運輸部總經理長谷川年億說，該型船舶將大幅提昇船隊核心競爭力，為全球客戶提供更高效、更環保的運輸解決方案。 　　

大連造船方面表示，日本市場一向以技術門檻高、標準嚴苛著稱，NBP是日本唯一經營重型起重船和甲板運輸船的航運公司，在模塊運輸、項目物流以及散貨物流等領域享有盛譽。此次合作是大連造船進軍東亞高端船舶市場的重要橋樑，也為中日產業鏈融合按下加速鍵。

該船型由中船集團旗下上海船舶研究設計院主導研發，大連造船負責生產設計與建造，計畫於2027年交付。

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