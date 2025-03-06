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灑幣救生育率 李強推「學前教育免費」網：錢哪來？

中國新聞組／綜合報導
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中國國務院總理李強5日在全國人大會議上發表「政府工作報告」，提及「發放育兒補貼」。（新華社）
中國國務院總理李強5日在全國人大會議上發表「政府工作報告」，提及「發放育兒補貼」。（新華社）

中國國務院總理李強5日在全國人大會議上發表「政府工作報告」，提及「發放育兒補貼」、「普惠托育」和「逐步推行免費學前教育」相關育兒政策，儘管未見具體詳細說明和推進時程，仍在網上引發熱烈討論。許多網民疾呼「養娃難、快落實」，也有人質疑「補貼資金從何而來？」，稱灑幣救生育率是「無底洞」。

中國人口出生率總體呈下降趨勢，李強在政府工作報告中表示，中央政府將「制定促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展托幼一體服務，增加普惠托育服務供給。」短短不到40字的話語迅速登上微博熱搜。

美國之音稱，多數網民一面倒支持，一位廣東網民留言表示，她剛供完小孩念幼兒園的費用「花了10萬(人民幣)」，引發其他網民稱公托每月不過數百至千元上下水平，但公辦幼兒園學位太少、根本擠不進」。

然而，一位人口專家直言，各國經驗顯示，灑幣救生育率是個「無底洞」，且收效甚微，中國須找對病根，即年輕人失業、女性晚婚晚育和教育成本太高等問題，才能穩生育。

中國國務院總理李強5日在全國人大會議上發表「政府工作報告」，提及「發放育兒補貼」...
中國國務院總理李強5日在全國人大會議上發表「政府工作報告」，提及「發放育兒補貼」。（新華社）

「政府工作報告首次提出『逐步推行免費學前教育』，這是積極回應民生關切、加快建設高質量教育體系的體現，對建設教育強國意義重大。」全國政協委員、中國民辦教育協會會長劉林說。

逐步推行免費學前教育，有望惠及上千萬家庭。另一方面，「逐步推行」也意味著這一政策的落地需要一定時間和條件。教育部部長懷進鵬5日表示，將會同相關部門研究出台相關政策，切實把普及普惠、教師隊伍做扎實，為推進工作作準備。

李強 國務院 全國人大會議

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