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蘇州馬拉松跑者尿在「校門口」挨轟： 還是人嗎？

中國新聞組／上海5日電
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多名馬拉松跑者在蘇州實驗中學校門牌匾尿尿，網友痛批丟人現眼。（取材自南方都市報）
多名馬拉松跑者在蘇州實驗中學校門牌匾尿尿，網友痛批丟人現眼。（取材自南方都市報）

江蘇蘇州近日舉行馬拉松比賽，焦點卻被多名跑者的不文明舉動搶走。媒體報導，這些參賽者在當地一所中學牌匾前小便，網路上對此罵聲一片，直言「鬧劇」、「素質極差」。有人說，「對著學校門口尿，還是人嗎？」、「不丟人現眼嗎，這是人家學校門口，不是某個公園」，還有人罵「把這幾個上黑名單」。

綜合觀察者網等媒體報導，網傳圖片顯示，多名跑者疑似正對著江蘇省蘇州實驗中學牌匾小便，另有不少人在流動廁所後邊小便。有網友指出，流動廁所其實就在距離中學牌匾數十公尺之外的地方，批評主辦方和選手都要向蘇州市和學校道歉。

南方都市報報導，2025蘇州馬拉松於3月2日上午7時30分鳴槍開跑，本屆馬拉松匯聚了國內外2.5萬名跑者。

蘇州馬拉松組委會表示，「2025蘇州馬拉松」舉辦期間有網友透過社群媒體發表影片、圖片，舉報個別參賽選手在前往比賽出發區域的途中以及在比賽過程中，存在不文明行為。組委會表示強烈譴責，已通報相關部門有關情況，並啟動調查程序，「望知情人提供更詳實的信息」。

馬拉松 社群媒體

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