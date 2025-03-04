濟南暴雪1天下387個大明湖 廣東汕頭現海市蜃樓

濟南出動1.7萬人次除雪。（取材自新黃河）

冬末春初氣候劇烈變化，山東3月罕見出現破紀錄暴雪，濟南市區最高氣溫24小時內驟降20℃，2日純雪量達29.3毫米，刷新氣象史上3月最高紀錄，相當於降下387個大明湖；當地中小學3日停課一天，更出動1.73萬人次清雪除冰，確保交通順暢。另外，廣東汕頭出現疑似海市蜃樓景象，讓民眾嘖嘖稱奇。

綜合極目新聞、大風新聞等媒體報導，濟南市氣象台2月28日發布寒潮黃色預警，當時濟南市區最高氣溫衝上20℃，許多人對「暴雪」預測不以為然，但隨著寒潮來襲，濟南市迎來2025年最大降雪，據統計，截至2日晚間6時，全市平均降水量已達44.6毫米，市區更是達到了51.9毫米。

在有氣象監測紀錄以來，濟南市區3月極少出現如此規格的降水，尤其是「純雪」更為少見，刷新了氣象史上當地3月降雪量的最高紀錄。據了解，這次的降水量為4.64億立方米，折合相當於約降下387個大明湖。

突如其來的暴雪影響民眾交通出行，濟南市民馬女士表示，2日中午濟南開始下起大雪，因積雪太厚，不少車輛困在馬路上，司機們下車互相幫忙推車，也有救援人員一起幫忙。當天她下班回家，13公里的路程花了2.5個小時才到家。另外，路上也傳出有救護車受困，六名濟南職業學院汽車工程系學生幫忙推車，才讓救護車順利脫困。

除了山東，河南 、安徽、湖北等地也都下起雪來，湖南、廣東更下起冰雹，湘西自治州保靖國家基本氣象站觀測員表示，冰雹最大直徑達20mm。

另一方面，廣東汕頭疑似出現海市蜃樓景象。網上一段視頻顯示，陽光照射下海水泛著粼粼波光，幾棟高大建築在雲霧中時隱時現，看起來很像海市蜃樓，還有一名男子喊著「你們看，但是看不清，看得到嗎，我手機只能放這麼大」。

據了解，該視頻是在廣東汕頭拍攝，一名目擊者說，2日上午她正在海邊散步，突然聽到有人叫道：「哇，快看，那是海市蜃樓嗎，好漂亮哦。」

她同時看到不少人拿出手機對著遠處拍攝，「我抬頭望去，發現海面上瀰漫著一層薄霧，彷彿披上了一層輕紗，那些建築物被霧氣包裹著，瞬間化作夢幻之境，感覺一場疑似海市蜃樓的奇景在震撼上演，畫面顯得非常唯美，猶如仙境，大家都認為那就是海市蜃樓。」