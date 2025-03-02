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中國消防局建議「睡前將手機放1.5公尺外」民眾狂吐槽

中國新聞組／即時報導
浙江湖州日前發生一起火警，原因是小孩一邊充電一邊玩手機導致手機爆炸起火。（取材自微信）
浙江湖州日前發生一起火警，原因是小孩一邊充電一邊玩手機導致手機爆炸起火。（取材自微信）

中國國家消防救援局微信公眾號「中國消防」2日晚間發布一則訊息：「建議睡前要將手機放在1.5米以外」，原因不是因為手機輻射有礙健康，而是基於消防安全考量。這則訊息很快就登上中國的網上熱搜。

「中國消防」指出，「據浙江湖州消防消息，近日吳興區一公寓冒煙，接警後轄區消防前往處置現場處置完畢後，消防員發現床上被褥被燒焦大半，床頭木板也被燻得黢黑，原本的白牆變得斑斑駁駁。據了解，戶主家中的小孩一邊充電一邊玩手機，結果發生了爆炸。」

無獨有偶，今年1月，湖北恩施州某小區也發生一起類似火警。經調查，起火原因為手機長時間放在床上充電導致鋰電池熱失控引燃被褥等可燃物。

「中國消防」表示，手機爆炸、起火主要原因包括：

一、自身原因：如果電池內部存在缺陷，即使在不充電、不放電的情況下也可能發生爆炸。

二、長期過充：鋰電池在特殊溫度、濕度及接觸不良等情況下，可能會瞬間放電並產生大量熱能，引發自燃或爆炸。

三、高溫環境：電池通常不耐高溫，如果將手機放置在高溫環境或易燃物品旁，可能造成爆炸。

四、混用充電器：不同品牌手機的電池容量各異，如果使用大功率充電器給小容量的手機電池充電，存在一定的安全風險。

因此「中國消防」建議，「睡前要將手機放在1.5米以外。這樣不容易一伸手就能拿到，可避免因忍不住玩手機而熬夜，也可防止自燃風險。」

不過睡前將手機放在1.5公尺外的建議也引起部分中國民眾質疑甚至吐槽。有網友說，「這事得看看發生概率吧？如果是極偶然事件，沒必要擔心」「睡覺的時候放1.5m開外，那平時怎麼辦？用一根2m長的繩子吊著？」「以中國14億人的發生概率來看，建議別出門，因為會被車撞」。

也有網友認為，關鍵應該是不要用劣質充電線和充電器，也不要邊玩遊戲邊充電。「中國消防」則提醒，應使用原廠電池和充電器，同時不要將手機至於高溫環境下，不要隨意改裝手機，充電時盡量不要打電話、玩遊戲，也要避免長時間充電，並減少手機的碰撞。

湖北恩施今年1月發生手機長時間充電，導致電池過熱起火事件。（取材自微信）
湖北恩施今年1月發生手機長時間充電，導致電池過熱起火事件。（取材自微信）

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