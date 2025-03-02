1.88元「考試神器」 電商賣出百萬件 網：根本作弊器材

「考試神器」竟公然售賣。（取材自揚子晚報）

平時偷懶的小夥伴考試時突然爆發？也許不是天賦異稟，而是擁有了某種「神器」。電商 平台竟公然販售所謂的「考試神器」，有店鋪顯示「全店已售100萬+件」、，還有店鋪顯示「全店已售60萬+件」，最低只要人民幣1.88元（約0.25美元），且有近3000好評。對此，有網友酸「根本作弊神器」。

揚子晚報報導，這款「考試神器」是由一支筆和一張可抽拉的小紙條組成。使用方法也很直接，這張小紙條可以直接寫上答案，將紙條收縮回筆中，考試時候通過「借筆」等手段將帶有答案紙條的筆給答案，也可以將一些關鍵信息記錄在紙上，以瞞過監考老師。

商家的展示也很直接，封面圖的小紙條上直接寫有ABCD等，在詳情區也寫有「考試推薦、可伸縮、可寫字」。

報導指出，這款「考試神器」有近3000好評，有買家留言「非常的好用」、「特別適合，考試的時候帶進去」、「今天直接傳紙條被發現了，下次試試這個」。

報導稱，根據中國法律相關規定，在法律規定的國家考試中組織作弊、為他人實施考試作弊行為提供作弊器材或其他幫助、向他人非法出售或提供考試試題及答案、代替他人或讓他人代替自己參加考試等作弊行為，均會受到法律的制裁。