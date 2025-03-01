「突有刺痛」乘客搭南航被針扎 怕染梅毒、愛滋患抑鬱

傅先生的手指被機上前座置物袋裡的針頭扎破流血。（取材自新黃河）

傅先生今年1月乘坐南方航空班機從海南三亞到新疆 烏魯木齊，被座位前方雜物袋內前序航班乘客遺留的裸露注射針頭扎傷左手食指，事後他多次自費進行傳染病檢查，並因壓力大確診中度抑鬱，南航未盡座位清潔之責卻僅願賠償機票 費用，且未向他道歉，讓他還得飛回烏魯木齊索賠，氣得告上法院索賠13萬餘元（人民幣，下同）。消息經媒體披露後，南航發通報道歉。

新黃河報導，傅先生回憶，登機後將手機放到座位前面的置物袋中，再拿手機時，「突然被針扎了一下，有刺痛感，」縮回手後，發現手指上掛著一個注射器針頭，懷疑是胰島素的注射器針頭。他立即呼叫乘務員，乘務員稱可能由於打掃衛生時沒有清掃徹。

抵達烏魯木齊後，南航工作人員提出賠償傅先生1800元機票費用，並再給予1000元補貼，傅先生當場拒絕。

傅先生於次日1月27日自費在新疆醫學院第二附屬醫院進行傳染病抽血檢查，結果顯示其未患有丙肝、梅毒、愛滋、乙肝，「醫師告訴我，由於感染有潛伏期，我需要在未來半年內進行多次檢查。」

2月6日，傅先生回到家鄉成都。「回到成都後，他們才聯繫我，讓我出具在烏魯木齊當地醫院就醫檢查時的病歷和醫囑，保險公司需要以此為憑證進行理賠。讓我為此買張機票再去一次烏魯木齊，這是不現實的。」

2月10日，傅先生第二次檢查顯示未感染，醫師建議他兩個月後再次複查。

傅先生稱，對於未來是否會查出被感染的不確定性擊垮了他，他開始失眠 ，自費至精神科門診檢查，初步診斷為中度抑鬱發作。

「從始至終，南航未向我表示歉意。」2月19日，傅先生向烏魯木齊市新市區人民法院遞交起訴書，要求南航賠償13萬餘元。

南航事後說明，經核實，事發時航班乘務組迅速為旅客進行傷口消毒處理，誠摯表達歉意。持續關注旅客健康情況，就旅客訴求多次積極溝通，目前已初步消除旅客有關疑慮。對旅客的不佳體驗，再次表示歉意。