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中國銀髮經濟大爆發 5年後估達25兆人民幣

中國新聞組／綜合報導
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中國銀髮經濟前景可期。圖為廣州市黃埔區南方美谷「銀髮經濟產業園」參觀者在園區內體驗美學問診功能。（中新社資料照片）
中國銀髮經濟前景可期。圖為廣州市黃埔區南方美谷「銀髮經濟產業園」參觀者在園區內體驗美學問診功能。（中新社資料照片）

中國電子信息產業發展研究院旗下賽迪顧問26日發布的「2025年中國銀髮經濟發展研究報告」預計，到2030年，中國銀髮經濟市場規模將達到25兆元（人民幣，下同，約3.4兆美元），經濟帶動能力進一步提升。

中新社報導，2024年，中國銀髮經濟市場規模達到8.3兆元，約占中國全國GDP的6%。賽迪顧問醫藥健康產業研究中心分析師郭永喆表示，當前銀髮經濟發展面臨多方面機遇：政策支持助推銀髮經濟發展壯大；老齡化程度加劇帶來巨大市場需求與商業機會；跨界融合為銀髮經濟持續注入發展活力。

報告認為，當前，「醫、養、康、文、旅、金」等相關產業通過業態創新打破傳統邊界，催生出如「醫療+地產」「非遺+康旅」「AI人工智能）+養老」等全新業態。

預計到2030年，中國銀髮經濟跨界融合相關業態市場規模將突破15兆元，驅動老齡化社會從「被動應對」向「主動創造經濟價值」轉型。

報告稱，中國銀髮經濟正逐步形成「梯度適配、錯位協同」的空間發展格局。在一、二線城市，智慧康養、高端醫療地產等高附加值業態是發展重點；三、四線城市依託生態與文化優勢，發展特色休閑度假康養旅遊產業。

報告預計，未來，銀髮經濟有望「從發達地區引領向全國協同發力」加速轉變。

另外，中國銀髮經濟市場正加速從「生存保障型」向「品質發展型」躍遷，預計高端型、品質型產品及服務的需求將進一步增長。 　　

郭永喆同時表示，發展銀髮經濟也面臨政策制度體系尚不完善、前沿產品創新能力不足、市場仍存供給缺口、消費潛力難以有效釋放等問題。綜合來看，銀髮經濟發展機遇與挑戰並存，機遇大於挑戰。

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