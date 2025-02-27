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雙非「湯匙老師」逆襲北大 考研初試412分、專業排第2

中國新聞組／北京27日電
「湯匙老師」考研目標為北京大學數學科學學院金融專業，最終初試成績412分，專業排名第二。（抖音視頻截圖）
「湯匙老師」考研目標為北京大學數學科學學院金融專業，最終初試成績412分，專業排名第二。（抖音視頻截圖）

隨著2025年考研初試成績的公布，「考研查分」成為了各大平台的熱門話題，或喜或悲，眾多考研學子在網絡上發布了自己的查分瞬間。其中，一名被網友稱為「湯匙老師」的自媒體博主也分享了自己的初試結果，本科是「雙非」(非一流大學、非一流學科)院校的他，考研目標為北京大學數學科學學院金融專業，最終初試成績412分，專業排名第二。

來源：YouTube

封面新聞報導，作為一名博主，「湯匙老師」經常在視頻平台分享與數學有關的各類內容，多以講題為主，是眾多網友心目中的「數學大神」，目前已擁有超396萬的粉絲。「湯匙老師」的考研查分視頻迅速登上了平台熱榜，截至發稿前已獲超19萬的點讚。

據報導，「湯匙老師」本名匙凱歌，去年畢業於東北財經大學應用統計學專業，今年是他「二戰」北大。他近日談到自己「邊運營自媒體邊備考」、「高中數學競賽失利」、「大學放棄保研」等經歷，表示自己初中就以進入北大學習數學為目標，但實現這個夢想並不容易。

「除了專業課有點超常發揮，其他科目都和自己的估分基本相同。」談到初試成績，匙凱歌同學表示既在意料之中，又有點小驚喜，「因為還要運營自媒體賬號，沒辦法專注備考，我只準備了差不多三個月的時間，能夠獲得這個分數和排名，挺滿意的。」

匙凱歌從2022年左右開始在平台發布短視頻，最初是分享「日常生活」，但他慢慢發現，解答網友們發來的數學題，往往能獲得更大的流量。就這樣，匙凱歌漸漸成為了一名專注數學領域的知識博主，經常分享一些解數學題的方法，如今已吸引了超396萬粉絲的關注。

「湯匙老師」考研目標為北京大學數學科學學院金融專業，最終初試成績412分，專業排...
「湯匙老師」考研目標為北京大學數學科學學院金融專業，最終初試成績412分，專業排名第二。(取材自封面新聞)

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