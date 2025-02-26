網店販售、代挖「銀行土」招財轉運 網嘲「妥妥智商稅」

電商平台搜尋銀行土，顯示熱度升高。（取材自紅星新聞）

「代挖銀行土」、「點鈔機灰包郵」等小眾網購賽道，近日開始被人關注，有人為了求財運，去挖或者請人代挖銀行門口綠化帶的土，收集銀行點鈔機殘餘的灰放在家中「招財」；甚至有人因此發現商機，網上接「代挖」訂單賺錢。有網友稱這根本是智商稅，直言「這也太離譜了，也沒見銀行工作人員個個暴富呀」。

三湘都市報報導，在淘寶、拼多多 、小紅書等網路平台搜索「銀行土」，有直接出售「銀行土」的，也有買家指定銀行「代挖」的，價格從幾元到幾百元不等。有的商家為了增加可信度，還推出直播代挖服務。建行、工行等五大行的「銀行土」價格，比其他民營銀行高一些。而一些定位在北京的跑腿服務帳號中，代挖各大銀行總部的「銀行土」也是業務之一，連財政部 也在代挖行列。

為了攬業務，一些提供代挖服務的帳號大肆宣揚「銀行土」的功能，甚至號稱要在吉時使用特定工具挖取後，用指定容器裝，再擺放在家中特定的位置，而這些工具、容器都是另外收費。網友評論稱，「靈不靈不知道，但是代挖的人肯定賺翻了」。

大部分網友留言表示：「過於離譜」、「太好笑了」、「已加入2025人類迷惑行為清單」、「要是這都能招財，也沒見銀行裡個個暴富呀」，有一名在銀行工作的網友留言「相信我，銀行上班的怨氣比財氣多」。

有銀行工作人員稱，雖然客戶都求個好寓意，但挖土太離譜了。每年開年都有客戶來銀行拿發財水，但其實就是普通的瓶裝水，「我們天天喝也沒見著發財」。更多網友的考慮更為實際，「綠化帶裡的土，數不清的口水、煙頭，確定能放家裡嗎？」