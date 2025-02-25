馬雲見完習近平後… 阿里宣布3年砸3800億投資AI

一個巨大螢幕顯示，中國國家主席習近平17日在民營企業座談會上與阿里巴巴創辦人馬雲會面。（路透）

中國科技巨頭阿里巴巴聯合創始人馬雲日前參加中國國家主席習近平召集的民營企業座談會，由於馬雲座位靠邊、會上未發言，被外界質疑「邊緣化」，如今阿里銀彈上膛，宣布砸3800億元（約524億美元）衝AI ，被指呼應政策、爭聲量。

阿里巴巴集團執行長吳泳銘24日宣布，未來3年將投入逾人民幣3800億，用於建設雲端 和AI硬體基礎設施，總額超過過去10年總和。這也創下中國民營企業在雲端和AI硬體基礎設施領域最大規模投資 紀錄。

阿里宣布斥資3800億元衝刺AI，震驚業界。相形之下，全球第二大雲端服務供應商（CSP）微軟卻傳出有意大規模取消在美國租賃大量資料中心算力的租約、或不再續約。

業界認為，阿里啟動全中國史無前例的AI大投資，微軟雖掌握既有雲端業務資源與轉投資OpenAI的ChatGPT優勢，卻傳出要大砍算力，透露AI大戰已成為美中之間新一波戰火，兩國AI巨頭角力的當下，中企氣勢正盛，美企則露出疲態，凸顯中國AI領域發展動能正在明顯轉強。

對於阿里砸重金投資AI建設，吳泳銘強調，AI爆發遠超乎預期，中國科技產業方興未艾，潛力巨大。為此，阿里將不遺餘力加速雲端和AI硬體基礎設施建設，助推全行業生態發展。

阿里宣布最新投資計畫的前一周，創辦人馬雲才罕見公開露面，出席北京的民營經濟座談會，中國國家主席習近平在會上期許中企要加強自主創新、推動科技創新，被外界解讀為中國政府對科技行業的積極信號。此次阿里宣布大手筆投資，也展現阿里對技術創新的高度重視。

阿里雲目前在中國雲端運算市場市占率最高，自主研發的開源大模型「通義千問」。從2023年8月起，通義千問相繼開源Qwen、Qwen1.5、Qwen2、Qwen2.5等四代模型，衍生模型超過九萬個。阿里表示，投入多達3800億元的龐大資金，能大幅提振產業信心，同時也顯示一如既往地投資未來。

據外媒報導，儘管馬雲已不再擔任阿里巴巴的管理職務，但仍持有公司重要股份。此次他參加與習近平的會談，被廣泛視為其回歸公眾視野的信號。自2020年馬雲公開批評金融監管機構後，他一直保持低調，而這次露面被認為是某種程度上獲「官方認可」。

阿里巴巴的巨額投資計畫能否帶動公司業績增長，以及中國科技行業是否會迎來全面復甦，仍有待市場觀察。