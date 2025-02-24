AI行業內卷 3成崗位年薪破50萬 「頂級天才」千金難求

廣州新春首場大型招聘會「春風行動、南粵春暖2025─廣州好搵工」日前在天河區火車東站廣場舉行，招聘會上的人工智能專區吸引大量求職者。（取材自中國新聞周刊）

愈來愈多中國企業不用人工改用機器人，引發人力就業 市場警訊，不過與機器人相關的AI （人工智能）等行業，則因招聘需求旺盛掀起「搶人大戰」。據統計，春招首周，AI行業求職人數同比增速33.4％，居行業第一，AI工程師求職增速達69.6％，居職業榜首，超三成崗位端出超50萬（人民幣，下同，約6.89萬美元）年薪「重金」搶頂尖人才，使AI行業「內卷」情勢更加嚴峻。

隨著DeepSeek 的一夜爆火，AI相關行業就業需求正迅速改變。據中國新聞周刊引述智聯招聘執行副總裁李強表示，2月數據顯示，人工智慧、低空經濟、積體電路、新能源汽車、新一代資訊技術及生物醫藥行業招聘需求旺盛。DeepSeek進一步推高就業市場AI熱，除AI工程師平均招聘月薪超2萬元居第一，包括機器人算法、導航算法及深度學習工程師薪資也高。

報導以一名今年將畢業的計算機專業碩士生周盛（化名）現身說法稱，他主攻大模型崗位，在去年以來的秋招中拿到十幾家公司的offer（錄用通知）。想成為能被企業爭搶的AI人才，高學歷、項目經驗、競賽或論文發表等大都是硬性條件。

AI人才的稀缺性也高居不下。據獵聘大數據研究院日前發布「2025AI技術人才供需洞察報告」，近一年最稀缺AI技術人才崗位是算法工程師，人才需求占比超67％；其次是圖像算法、機器視覺、深度學習和機器學習。在所有招聘崗位中，年薪50萬元以上崗位占比最高，約31.0％。

在學歷方面，碩博學歷總計占比達73.0％；人才數居前五的專業分別是計算機科學與技術、軟件工程、電子信息、機械工程和計算機技術。

知名初創公司開出的價碼也不容小覷。周盛說，儘管自己不屬於「人才計畫」，一家「AI六小龍」之一的初創公司仍給他開出了總包70萬元、月基本工資超4萬元的優渥條件。DeepSeek最近也釋放出深度學習研究員（AGI）、核心系統研發工程師等急招崗位，月基礎工資可達6萬至9萬元，一年14薪。

但對AI行業來說，真正的「頂級天才」可能千金難求，這也讓企業主們更願意捧高薪搶人。曾任前程無憂首席人力資源專家的馮麗娟指出，近幾年AI行業競爭加劇，大企業以往長期的人才使用和培養的周期已經被打亂，淘汰率非常高，以大模型的基座類崗位為例，2024年年底大家逐漸認為文本大模型「已經『卷』到頭了」，崗位數量也進一步縮緊。