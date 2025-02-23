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治療方案被DeepSeek糾正 中國醫學博主：天塌了

中國新聞組／北京24日電
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博主「孤芳自賞」發視頻稱，被患者用DeepSeek「質疑」。（視頻截圖）
博主「孤芳自賞」發視頻稱，被患者用DeepSeek「質疑」。（視頻截圖）

對於近期的DeepSeek熱潮，有人認為AI無法取代人類智慧。不過廣東一名醫學博主發帖稱，病人查詢DeepSeek後質疑他開出的治療方案有問題，他氣得查醫學指南才發現DeepSeek是對的，讓他自嘲「天塌了」。有醫師則稱讚DeepSeek有三甲醫院專家水平，網民瞬間炸鍋，有人斥離譜，有人諷「以後都自己在家看病吧」，也有人細思極恐「這種說法可能害死人」。

「天都塌了！病人DeepSeek後質疑我的治療方案，氣得我自己又查了一遍指南，才發現指南更新了……」據上游新聞報導，2月22日，廣東醫學博主「孤芳自賞」發帖稱，當時患者用DeepSeek查過後，就他開出的治療方案有點疑問，諮詢後他發現「DeepSeek給出的診斷結果是正確的。我們地方（醫院）有些藥沒有就用了替換藥，已經和患者解釋清楚了」。

評論區不少有醫療經驗的網民表示遭遇過類似情況。一名網民稱：「昨天出門診，給患者解釋完了。他給我看DeepSeek查的結果，和我說的一樣，患者誇我專業負責」，他並調侃稱：「感覺離下崗的時間不遠了」。

深圳某醫院孫姓醫師發帖稱，近日他在門診遇一患者拿DeepSeek給出的處方建議要求開藥，一看處方單是治療灰指甲的藥，從治療灰指甲來說，DeepSeek給出的處方是靠譜的，關鍵是要診斷。他最後給患者開了藥，晚上回家問DeepSeek遇到類似情況該怎麼辦，DeepSeek給出的答案是：「應確保患者安全和醫療合規性」，「Deepseek說得還算合理，最主要是要和患者溝通，告知用藥風險」。

DeepSeek真的會取代醫師嗎？重慶醫科大學附屬兒童醫院主治醫師胡偉表示，治療方案的制定必須基於準確的診斷，但準確地診斷出病情以及病情的分期，對目前的AI是比較難的。「有時候，AI給出的治療方案是比較準確的，也可能是最新的」。AI在影像學方面表現出色，可以幫助醫師提升診斷效率和準確性，但不能完全取代醫師的專業判斷和臨床經驗。

另據向陽視頻報導，北京一醫院神經外科主任醫師22日發視頻稱，用DeepSeek幫忙診斷一位超複雜腦瘤患者的病情，給出了超高的評價，稱DeepSeek對這種比較深入的問題，它的水平相當於一個省級三甲醫院專家的水平，患者應用它應該比較靠譜。建議患者每次就診前用它進行搜索，全面了解自己所患的疾病。

這位醫師的說法瞬間讓網民炸鍋。不少網民認為太離譜，也有人諷「簡直胡說。哪個三甲醫院的醫師有deepseek這樣哪個科都懂的」，「能這麼說的醫師記得以後收費也減半啊」；有網民建議醫師別亂建議了，若診斷失誤出現醫療事故，AI是不用負責的，最終責任仍落在醫師。

DeepSeek AI

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