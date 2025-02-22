福建武平要求小學生晚9點半後停寫作業 網：不給作業就好

福建省龍岩市武平縣教育局近日實施小學生「作業熔斷機制」，晚上9點30分仍未完成家庭作業就需停止作業並及時就寢。（取材自澎湃新聞）

在中國，「熔斷機制」近來用在了小學生寫作業上。福建省龍岩市武平縣教育局 近日發布消息稱，即日起全縣實施小學生「作業熔斷機制」，小學生晚上9點30分仍未完成家庭作業，請停止作業並及時就寢，以確保充足睡眠。對此，網友們大都認為治標不治本，批評執行層面有困難，小學生可能「拖延症」上身，壓力又回到學校和老師，「直接不留作業不行麼？」。

據澎湃新聞報導，武平縣教育局表示，該舉措是根據國家、省、市有關減輕中小學生課外負擔的相關規定和教育部 有關中小學生「五項管理」工作要求，為了更好地促進學生身心健康成長，避免孩子因長期超負荷學習而消磨學習興趣和成長自信。

在給家長的致信中，武平縣教育局稱，孩子在第二天上交作業時向老師說明情況即可，未完成部分無需補做。老師根據情況及時調整，進行分層教學，協助孩子更有效學習。也請家長注意孩子學習過程與身心狀態，加強與學校溝通，避免孩子為趕作業而敷衍了事。

「讓我們共同努力，培養孩子良好學習習慣和時間管理能力。引導孩子建立正確的學習觀念，並認識到健康生活的重要性，並支持孩子參與有益身心健康的活動。」武平縣教育局表示。

對此，網友們大都認為執行有困難：「好辦法，不過治標不治本」，「拖延症孩子有福了」，「明面上不卷孩子不排名，暗地裡卷學校卷老師。最終傷害的還是孩子」，「一邊要成績，一遍作業熔斷」，「怎麼監督？教育局9點半一個一個打電話問嗎？」，「熔斷不是啥好詞啊」，「孩子坐在課桌前什麼都不幹，等到9點半就不用寫作業了」，「壓力又給到老師了」，「熔斷？牛逼了」，「不布置作業不就行了」。