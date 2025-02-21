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「聚餐禁吃四季豆」 四川瀘州1理由祭新規 網友吵翻天

中國新聞組／北京21日電
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四季豆示意圖。（取材自微博）
四季豆示意圖。（取材自微博）

四川瀘州市近日發布新的農村集體聚餐食品安全管理規範，規定農村集體聚餐「不得使用野生菌、發青發芽土豆（馬鈴薯）、新鮮生黃花、四季豆等高風險食品原材料」。規定一出，立即引發了廣泛討論和爭議。

來源：YouTube

中新網報導，「管理規範」適用於瀘州市行政區域內，單次聚餐100人以上(含100人)的農村集體聚餐監督管理工作，包括瀘州市行政區域以外的鄉廚在瀘州市內承辦的農村集體聚餐活動。

未熟的豆角威力有多大？網友考古到黃磊在綜藝「嚮往的生活」裡做過的一道菜。

「黃磊吃燉豆角」中毒登上微博熱搜。（視頻截圖）
「黃磊吃燉豆角」中毒登上微博熱搜。（視頻截圖）

宋丹丹和巴圖前來做客，黃磊提出做一道豬肉燉豆角，燉菜過程中因豆角怎麽都燉不爛，他和負責擇菜的宋丹丹各自嘗了半根並未煮熟的豆角，導致二人到了半夜上吐下瀉，甚至請來了醫師準備洗胃。一時間，「黃磊燉豆角賽農藥」、「黃磊毒豆角」、「黃磊做飯」等相關詞條登上微博熱搜。

「生四季豆或未完全熟透的四季豆含皂苷毒素，進食後可致中毒。」西南醫科大學附屬中醫醫院急診科主治醫師陳紅宇介紹，四季豆中毒者輕則惡心嘔吐、腹痛腹瀉，重則可能導致臟器功能障礙。

瀘州市餐飲協會會長王曉林指出，四季豆中毒事件易發生在一些集體食堂及餐飲單位，主要原因是集體食堂菜肴一般是用大鍋製作，受熱不均。 「一些大型聚會或宴會餐廳為追求烹飪後的四季豆顏色青翠好看，吃起來脆口，有可能在烹飪過程中時間短沒熟透。這樣也易導致四季豆類食物中毒事件的發生。

針對「不得用四季豆等高風險食品原材料」規定，相關話題衝上了熱搜。有網友明確表示反對，認為此舉「管得寬」，不應該「一刀切」。也有網友表示支持，並現身說法「曾經中毒又拉又吐」，此舉可以「規避風險」。

正觀新聞報導，有評論指「農村聚餐不得使用四季豆」，這個「不得」顯得有些「簡單粗暴」，也有越界之嫌。當地政府因怕出事就明文禁止，如此「一刀切」能切掉隱患和責任嗎？

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