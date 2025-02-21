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貴州1殯儀館的酸湯粉太好吃了 食客扮喪家也要排隊搶購

中國新聞組／北京21日電
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貴州凱里市二龍殯儀館酸湯米粉。（取材自小紅書）
貴州凱里市二龍殯儀館酸湯米粉。（取材自小紅書）

網上近日流傳，貴州一殯儀館餐廳供應給治喪家屬的酸湯米粉過於美味，吸引了不少附近居民，有些食客甚至不惜冒充逝者家屬去嘗鮮，人多時會排一兩個小時才能吃到。貴州凱里二龍殯儀館日昨回應，為感謝市民的認可，該館今後每日將向公眾免費供應50碗米粉，給沒吃過的群眾免費體驗。

來源：YouTube

綜合媒體報導，有網民在小紅書稱，自己去貴州朋友家的時候，對方媽媽非要帶她去凱里二龍殯儀吃酸湯米粉，稱本來是參加完追悼會隨便吃吃，但因為太好吃，很多人冒充逝者親朋好友跑來殯儀館購買，「根本不夠吃，排的隊比給逝者獻花的隊還長」。

二龍殯儀館的酸湯米粉太好吃，經常要排長龍才能買到。（視頻截圖）
二龍殯儀館的酸湯米粉太好吃，經常要排長龍才能買到。（視頻截圖）

凱里二龍殯儀館李經理指出，殯儀館已售賣米粉20多年，可能因為殯儀館距離城區較近，便吸引了一些附近街坊，當時街上一些跑出租車的司機、有私家車的人就順便來吃。

到二龍殯儀館吃酸湯米粉的人潮。（視頻截圖）
到二龍殯儀館吃酸湯米粉的人潮。（視頻截圖）

為制止米粉火爆亂象，殯儀館工作人員表示，酸湯米粉現不對外銷售，需要憑票購買。但為感謝市民的認可，該館也緊急出台了方案，今後每日將向公眾免費供應50碗，給沒吃過的群眾免費體驗一下。

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