華為攜手2000中國企業 重構半導體生態系

華為總裁任正非（中）透露華為將深耕AI並推進備胎計畫2.0，應對全球科技競爭。（央視）

華為 總裁任正非 近日表示，華為已啟動「備胎計畫2.0」，聯合中國2000家企業，重構半導體、工業軟體等關鍵領域的生態系統，目標是在2028年實現全產業鏈自主化率超過70%。

中國國家主席習近平17日會見20多家民營企業家的座談會上，其中有任正非等六位企業家發言，任正非坐在第一排且是第一位發言，談話內容涵蓋多個重要話題，尤其是在技術自主創新和人工智慧 的未來趨勢方面。

港媒報導，任正非強調技術自主創新的緊迫性，特別是針對中國在智慧駕駛和半導體領域的現狀，雖然上述領域已經取得一定的突破，但仍須警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」的問題。

任正非表示，中國的技術進步雖然讓我們看到了希望，但距離全球領先水準仍有不小的差距，呼籲中國民企加強核心技術的研發與全球化布局，以應對全球科技競爭的挑戰。他並透露華為將深耕AI並推進備胎計畫2.0，透過自給自足和技術創新構建核心競爭力，應對全球科技競爭。

據了解，華為的備胎計畫起源於2004年，當時華為預感到可能的供應鏈風險，開始研發自己的晶片和作業系統等關鍵技術。

2019年，當美國對華為實施禁售令後，華為的備胎計畫正式浮出水面。華為備胎計畫2.0包括鴻蒙OS、昇騰AI晶片、盤古大模型和高斯數據庫等核心技術產品，這些技術產品在備胎計畫下逐步從備胎轉正，成為華為的核心競爭力。

華為備胎計畫2.0的目標是透過自主研發以及技術創新，確保華為在全球市場中的競爭力不受外部供應鏈中斷的影響，該計畫不僅提升了華為的技術自主性，還在全球市場中占據了更有利的地位。

任正非在民企座談會中表示，全球向人工智慧（AI）的轉型，是不可逆轉的趨勢，其崛起對社會發展影響深遠，提醒民營企業，要積極擁抱人工智慧帶來的機遇，利用其改善生產和服務，否則可能在市場競爭中，被邊緣化。

任正非指出，華為與高校合作探索人類未來，而非追求短期成果，為民營企業樹立榜樣，鼓勵企業克服短期逐利思維，加大基礎研究投入，實現產學研深度融合，為企業可持續發展奠定基礎。